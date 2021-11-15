拜習視訊會明登場　BBC曝「台灣是關鍵」習近平想要拜登收回1句話

▲英國BBC報導，拜登與習近平即將舉行的視訊峰會，台灣將是首要議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登與中國國家主席習近平預計美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，儘管美、中上周才在COP26發表了聯合聲明，但面對台灣問題，雙方分歧與緊張仍在升高，英媒BBC就以「拜登、習近平想要從對話中獲得什麼」作為切入點，分析拜登與習近平的第3次對話將討論的棘手問題。

根據BBC報導，消息人士日前向美媒透露，網路安全、貿易與核不擴散將是本次視訊會的談判主題。拜登自上任以來曾二度與習近平對話，但都承認了兩國關係出現顛簸。美國非政府組織「美中關係全國委員會」發布文章指出，習近平曾表示，中國願意與美國將合作關係導回正軌，合作是「唯一正確的選擇」。

▲美中關係出現顛簸，拜習視訊峰會引發全球關注。（圖／路透）

拜登想要什麼

報導指出，儘管期望很低，但促成會議本身就是重要收獲，雙方都想修補過去幾年間急遽惡化的美中關係。其中台灣問題將成為首要議題，拜登希望習近平承諾維持台海和平，作為回報，他將不得不向習近平保證，美國在台灣主權問題上不持任何立場。

這場對話將是拜登說服習近平「美國政府的中國戰略將是穩定雙邊關係的框架」的一次機會，如同國務卿布林肯總結的：在該競爭的時候競爭，能夠合作時合作，必須對抗之際則對抗。但北京方面卻已明確表明，氣候行動等合作並不能脫離外交關係上的爭議點。

▲報導認為，中國國家主席習近平會希望拜登針對協防台灣問題作出澄清。（圖／達志影像／美聯社）

習近平想要什麼

報導分析，中方主要的關切點可用「台灣、對話」這2個詞彙囊括，對亞洲以外的許多人來說，台灣似乎是個模糊的問題，但對北京而言，台灣一直是個他們希望統一的分裂省份，習近平認為這是必然的，也知道如果自己達成這點就能在歷史上「封聖」（Canonization）。

幾周前，拜登說出美國將在中國進攻時出兵防衛台灣的言論，顯示美國在這方面的觀點似乎很明確，習近平在這次對話中將希望得到拜登的澄清。與此同時，最近有媒體根據衛星圖像推測，解放軍正在使用美國航母形狀的建築進行瞄準訓練。兩國關係不佳，為了避免「戰爭的可能性」也是為何中國這次將「對話」視為最希望達成的目標之一。

報導認為，北京方面將注意到，拜習兩人在去年9月通話後，官方聲明中的最後一行警告稱，「雙方都有責任確保，競爭不會演變成衝突」，而中、美兩國重新建立多層次的會晤、談判與對話機制將可保障實現這一點。

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