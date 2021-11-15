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社會 社會焦點 保障人權

最後身影曝！竹聯大哥半裸橫死　弟幫穿壽衣驚見駭人畫面

家屬表示陳男身上有多處瘀血，包括手臂上有明顯2條瘀痕，懷疑他是被報復或尋仇。（圖／家屬提供）

▲家屬表示陳男身上有多處瘀血，包括手臂上有明顯2條瘀痕，懷疑他是被報復或尋仇。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

經營賭場、竹聯幫太極堂綽號「太極弘」的陳姓男子（38歲），8月20日返家途中失聯，接著在30多公里外的新竹山區被找到屍體，家屬發現他身上有多處瘀傷、懷疑生前遭人虐打，加上血液中含有新興毒品，質疑案情不單純，陳妻和陳弟更控訴警方草率辦案，手機未裝進證物袋，連車輛上的指紋都未採集，一味要求結案，簡直草菅人命。

據了解，陳男是特種部隊出身，身強體壯卻突然變成冰冷屍體，讓家屬難以接受，而法醫第一時間告知「陳男身上沒有外傷」，但陳弟幫哥哥穿壽衣時發現，他身上有多處瘀青，包括屁股到大腿的大片紅色瘀青，以及手臂上有條狀黑色瘀痕，疑似曾遭受毒打。

陳妻曾調閱相關監視器，發現案發當天陳男熟門熟路飛車上山，當時手臂上並沒有傷痕。（圖／家屬提供）

▲陳妻曾調閱相關監視器，發現案發當天陳男熟門熟路飛車上山，當時手臂上並沒有傷痕。（圖／CTWANT提供）

再加上11月初出爐的驗屍報告，研判其死因為「中毒性休克致死」，陳男血液中被驗出新興毒品成分，但又被認定為「意外死亡」，家屬質疑說法不一、前後矛盾。

更奇怪的是，陳妻曾調閱附近監視器，清楚拍下陳男當天開車上山的最後身影，當時車窗開著，可以清楚看到陳男手臂上並沒有條狀瘀血，巧的是陳男上山的時間點，另有2輛車往山上開，其中1輛在陳男上山1個半小時後，下山離開，「我們已經把可疑的人、自己調的所有監視器畫面都交給警方，但想問相關細節，都被以『偵查不公開』，拒絕透露」，讓焦急找真相的陳妻相當不解。

不只如此，陳弟質疑整起事件疑點太多，推測哥哥可能是遭熟人設局，步向死亡陷阱。

首先，陳男多年來外出均有小弟隨行，但他當天連續加班後相當疲憊，竟獨自飛車10幾分鐘，前往與住家反方向的新竹山區，可能是被熟人約到該處。第二，陳男車子停在民宅前，在300公尺外找到遺體，而他的上衣和球鞋在另一處，但其腳底完全沒有傷痕，手機又在其他地方被找到，可能有人故布疑陣。

第三，附近鄰居曾聽聞3、4個人的吵架聲，甚至有人看到陳男揮手求救，當時狀況應該不單純。第四，陳男血液中驗出毒品反應，弟弟質疑為何要大老遠到山上吸毒，不如返家不是更隱密、舒適？

此外，陳男是賭場大總管，每日經手數百萬元，7月間曾有道上兄弟在賭場鬧出糾紛，而不到一個月，陳男竟陳屍新竹。家屬也懷疑陳男的死和賭場恩怨脫不了關係。

家屬認為陳男死因不單純，但警方辦案方式更讓他們傻眼。陳妻說警方找到老公手機後，她被叫到警局協助了解，但驚訝發現「我老公的手機竟沒用證物袋裝起來，就大辣辣地放在辦公桌上，感覺隨便人都能拿來看，如果上面原本有兇手指紋，怎麼辦？」

陳弟表示哥哥多年來出門都有小弟跟著，這次獨自上山卻送命，死後又被驗出血液中含有新興毒品，推測可能是被熟人設下圈套。（圖／張文玠攝）

▲陳弟表示哥哥多年來出門都有小弟跟著，這次獨自上山卻送命，死後又被驗出血液中含有新興毒品，推測可能是被熟人設下圈套。（圖／CTWANT提供）

員警離譜辦案還不只這一件，陳弟表示，一開始警方告知要採集車上指紋，但是根本沒有鑑識人員出現，最後派出所要求家屬打開後車廂，陳弟特地去配了一把鑰匙從桃園送到新竹山上，豈料後車箱一開，所長拍了張照片後告訴他，「這樣可以了，車子可以領走了」，他痛批「這可能是命案，連指紋都不採集，警方這樣是不是太草率？」

針對該起命案，新竹縣警方表示目前案件尚在偵辦中，不便透露。對於家屬指控「未用證物袋」以及「未採指紋」，承辦的林姓員警表示，當時手機有用證物袋裝著，家屬也都在現場，不清楚為何有這樣的說法；而車輛指紋採集第一時間已由專人採證完畢，警方都有依照程序處理並未潦草辦案。

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