塔利班喀布爾閱兵秀肌肉　展示繳獲自美軍裝甲車

▲塔利班穿著美軍裝備，開著美軍裝甲車進行閱兵。（圖／路透）

文／中央社喀布爾14日綜合外電報導

武裝組織塔利班今天在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車，還有俄製直升機盤旋上空，藉此顯示塔利班正由暴亂的武裝團體轉型為正規部隊。

路透社報導，長達20年的時間，塔利班（Taliban）猶如叛亂武裝分子，不過8月間西方國家支持的前政府垮台後，藉由他們留下的大批武器及裝備，塔利班全面改造。

國防部發言人奎拉澤米（Enayatullah Khwarazmi）表示，閱兵適逢250名新訓的士兵結訓。

至於展示的裝備包括數十輛美製M117衛士裝甲車，以緩慢的速度行經阿富汗主要道路，還有俄製MI-17多用途直升機盤旋上空，許多士兵手持美製的M4步槍。





▲塔利班閱兵。（圖／路透）

為了協助先前美方支持的阿富汗政府組建足以對抗塔利班的政府軍，美國給與軍事方面的援助，不過當中絕大多數的美製武器和裝備目前已落入塔利班手中。

根據阿富汗重建特別督察長（US special inspector general for Afghanistan reconstruction, SIGAR）去年底公布的報告，2002年至2017年，期間美國政府提供阿富汗政府價值超過280億美元（約新台幣7791億元）的軍備，包括武器、彈藥、軍用車輛、夜視設備、軍用機與偵查系統等。

8月間美軍撤離阿富汗一團亂，搭機離開喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）前，美軍摧毀數十架飛機、數十輛裝甲車，並癱瘓防空系統。