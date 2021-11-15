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竹聯幫太極堂大哥失蹤！半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

竹聯幫太極堂桃園八德分會副分會長陳男，8月間失蹤，在新竹山上被尋獲遺體，死因為「中毒性休克」，家屬懷疑是遭人設局虐死。（示意圖／本刊繪圖組）

▲竹聯幫太極堂桃園八德分會副分會長陳男，8月間失蹤，在新竹山上被尋獲遺體，死因為「中毒性休克」，家屬懷疑是遭人設局虐死。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

桃園竹聯幫成員、太極堂八德分會副分會長，綽號「太極弘」的陳姓男子（38歲），下班回家途中失蹤，他的賓士車違規停在關西山區路中央，半裸屍體卻在300公尺外的草叢內。家屬11月初拿到解剖報告，發現陳男死因為「中毒性休克致死」，懷疑整起案件是遭人設局下毒虐打致死，要為他討一個公道。

據了解，陳男除了是竹聯幫太極堂八德分會副分會長，也是某賭場的「大總管」，他個性明快、對手下小弟相當照顧，在地方上頗有名氣。今年8月20日中午12時許，陳男結束賭場長達15個小時的工作，傳語音訊息告訴妻子「忙完了，等等回家」，但妻子下午4時許下班回到桃園的家中卻沒看到丈夫。

  陳妻表示當天丈夫從賭場下班，回家途中卻失蹤，再見時已是半裸屍體，丈夫死的不明不白，她只求一個真相。（圖／張文玠攝）

▲陳妻表示當天丈夫從賭場下班，回家途中卻失蹤，再見時已是半裸屍體，丈夫死的不明不白，她只求一個真相。（圖／CTWANT提供）

她打電話詢問陳男的弟弟，丈夫下落依舊不明，直到接獲新竹警方電話，陳妻才得知丈夫平日所駕駛的賓士車，竟違規停在住家反方向、新竹關西的荒涼山區道路上，但人卻不知去向。

陳妻趕緊通知小叔，2人趕到新竹，「那裏的山路又陡又窄，偏僻到讓我傻眼，也從沒聽過丈夫說起這裡」，陳妻很驚訝丈夫怎會將車丟在陌生山上，滿肚子都是問號；而陳弟看到車子時，立刻知道出事了，「我哥車子停的匆忙，但大燈、四個車窗沒關，我有很糟糕的預感，要嫂嫂去調附近監視器，我則跑去周圍的草叢開始找人」。

由於該處地處山區、人煙罕至，僅有幾戶住家，附近雜草都長得比人高，陳男家屬找來多名親友幫忙，一方面協請警消出動搜救大隊以及拜託附近的住戶，總共10多人一起進行地毯式搜索，當晚11時許才在距離車子300公尺的草叢裡找到陳男，但他已明顯無呼吸心跳、身體僵硬。

陳男突然失蹤、被找到時已經死亡，家屬本就難以接受，加上驗屍報告出爐，死因為「中毒性休克」，讓他們更懷疑背後有人預謀、策畫整起事件。陳男7旬的老父親白髮人送黑髮人，希望盡快找出真兇；而痛失丈夫的陳妻為了4歲跟2歲的孩子，眼淚全往肚裡吞，「孩子的爸死的不明不白，我只想要個真相！」

針對該起命案，新竹縣警方表示目前案件尚在偵辦中，不便透露。對於家屬指控「未用證物袋」以及「未採指紋」，承辦的林姓員警表示，當時手機有用證物袋裝著，家屬也都在現場，不清楚為何有這樣的說法；而車輛指紋採集第一時間已由專人採證完畢，警方都有依照程序處理並未潦草辦案。

陳男所駕駛的賓士車違停在民宅前被發現，10多人搜索近6個小時，才在距離300公尺處草叢找到陳男。（圖／張文玠攝）

▲陳男所駕駛的賓士車違停在民宅前被發現，10多人搜索近6個小時，才在距離300公尺處草叢找到陳男。（圖／CTWANT提供）

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