真子公主與小室圭飛13小時抵紐約　入住公寓月租13萬元起跳

記者黃翊婷／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子14日與丈夫小室圭一同搭機飛往美國紐約，兩人經過長達13小時飛行，已在美東時間週日上午抵達紐約甘迺迪機場。有消息人士指出，真子與丈夫將入住一套位於曼哈頓中心地帶的豪華公寓，每月租金4809美元（約13.3萬元台幣）起跳。

▲真子與丈夫小室圭出發前往美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

小室真子14日上午8時10分左右，與丈夫小室圭從暫居的公寓出發，兩人隨後在8時45分抵達羽田機場。由於日本皇室成員沒有戶籍與護照，這次前往美國，不僅為真子脫離皇室後的新生活拉開序幕，也是她首次使用護照出國，她也在機場被目擊放下長髮的模樣，一改往日梳包頭、穿套裝的形象，看起來十分休閒。

而經過長達13小時的飛行，真子與丈夫已在美東時間週日上午抵達紐約甘迺迪機場，她自行拖著行李箱，並搭上早已在機場外等候的車輛離去，一旁還有一名日本的安全人員和數名紐約警察。

▼▲真子放下長髮、自己拖著行李箱，與過去梳包頭、穿套裝的形象不同。（圖／路透，下同）

根據《每日郵報》報導，真子與丈夫將入住一套位於曼哈頓中心地帶的豪華公寓，距離紐約市著名地標中央公園、林肯表演藝術中心很近，公寓附設設施包含健身中心、瑜珈室、圖書室、室內水療中心等等，1房每月租金約4809美元，2房則是每月7085美元（約19.6萬元台幣）。

回顧這場全球矚目的婚事，真子與小室圭在10月26日結婚，沒想到婚後沒幾天就傳出小室紐約律師考試中失利。對此，小室圭強調，將會繼續努力念書準備明年2月重考。

另外，先前曾傳出小室圭所任職的律師事務所希望他能盡快返回紐約接手工作，但由於真子婚後必須辦理護照、簽證等證件，因此男方將暫時先啟程。後來真子的外公川嶋辰彥在11月4日突然病逝，小室圭疑似是為了服喪，因此取消提前回國的打算，經歷眾多波折，最後夫妻倆總算在婚後20天啟程前往紐約展開新生活。

▼真子脫下口罩接受身分核對。