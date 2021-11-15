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20歲行員偷4725萬元人間蒸發！　美史上最大銀行搶案52年後偵破

▲▼20歲行員偷4725萬元人間蒸發！　美史上最大銀行搶案52年後偵破。（圖／翻攝自推特）

▲康拉德搶完銀行後，此生低調生活。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄亥俄州1969年發生一起搶案，至今仍是美國最惡名昭彰的銀行搶案之一，時年20歲的銀行職員康拉德（Ted Conrad）搶走大量現鈔後，從此消失無蹤。直到52年後的2021年，執法人員才終於宣布，他們確認了康拉德改名換姓後的身分與最後住址，可惜他已在5月時因肺炎過世。

綜合外電報導，康拉德在1969年7月某個周五晚間從銀行離開時，手裡抱著的牛皮紙袋裝滿21.5萬美元，約是今天的170萬美元（約新台幣4725萬元）。其他銀行職員直到2天後才發現金庫裡的現鈔短少，但那時康拉德早已逃逸無蹤。

警方立刻發動大規模緝捕，規模超過半個美國，並透過電視節目散布關於康拉德的外型、年齡資訊，希望能有目擊證人主動向警方報案。

根據法警局指出，康拉德在作案前曾和他的朋友們透露要搶銀行，還吹噓還很簡單。他被指出非常著迷於1968年上映、史帝夫麥昆導演的銀行搶案電影《龍鳳鬥智》（The Thomas Crown Affair），　還在搶劫銀行前反覆觀看該片10多遍。

▲▼20歲行員偷4725萬元人間蒸發！　美史上最大銀行搶案52年後偵破。（圖／翻攝自推特）

▲康拉德，後來的藍道爾。（圖／翻攝自推特）

康拉德案一度因進度停滯而沉寂，直到今年康拉德的訃聞刊出後，警方才拼湊出他過去52年的一些行蹤。法警指出康拉德從地表消失後，改名成藍道爾（Thomas Randele），並往東逃向華盛頓特區，輾轉落腳洛杉磯，最後才終於到位於東部的波士頓郊區定居，距離犯罪現場大約1000公里遠，而且就在《龍鳳鬥智》拍攝現場的不遠處。

調查員指出藍道爾的生活過得樸實且低調，《紐約時報》則表示過去40年，藍道爾都是一名高爾夫球教練和二手車交易商。

藍道爾的訃聞在報紙上刊出後，調查員才終於有辦法將他在1960年代提交的文件，拿來和藍道爾後來提交的相關文件進行比對；然而諷刺的是，當年捲走巨大財富的康拉德，並沒有從此過上奢華舒適的人生，而是在2014年成為必須向波士頓法院申請破產的藍道爾。

艾略特（Peter Elliott）法警是此案的主要調查員之一，他繼承父親約翰（John）的遺志繼續著手調查此案，「我的父親從來沒有放棄尋找康拉德過，直到他在2020年去世前都一直想要破案」，「我希望我的父親知道是他的調查和美國法警局的努力，讓這起長達數十年的懸案得以偵破之後，終於能夠安息了。」

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