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歐盟第一國！　奧地利「全國性封鎖」未接種疫苗者

▲▼奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

▲奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲疫情再起，奧地利上周也迎來單日新增病例創下疫情新高的紀錄，不過該國完全接種人數僅65％，低於大部分歐盟國家。為了遏制疫情，總理查倫柏（Alexander Schallenberg）14日宣布，針對數百萬計尚未接種疫苗的人民，將於周一（15日）起進行居家禁足令，成為27個歐盟國的首例。

查倫柏11日即對該國低疫苗接種率提出嚴詞批評，認為奧地利有足夠的疫苗，接種率卻「低得可恥」，當時也已指出數百萬未接種疫苗者，最快就會在14日被禁止外出。

▲▼奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）。（圖／路透）

▲奧地利總理查倫柏祭出強硬手段。（圖／路透）

根據《衛報》報導，上奧地利（Upper Austria）和薩爾茲堡（Salzburg）12日即已進入封鎖狀態，查倫柏14日再度批評仍有許多人未接種疫苗，在與9位奧地利邦首長結束視訊通話後，他向媒體表示居家禁足令將於15日擴大到全國。

奧地利衛生部長穆克史坦（Wolfgang Mückstein）表示，由於未接種疫苗者被限制只能因少數特定原因出門，因此12歲或以下的學童不會被納入禁令限制對象，而此次禁令為期10天。

許多官員和政治人物，包括查倫柏自己所屬的保守派政黨奧地利人民黨和警方，都對這種只針對部分人進行的禁令執行效率提出懷疑，但查倫柏和內政部長內海默（Karl Nehammer）都表示，警方將會透過檢查確保禁令執行。

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