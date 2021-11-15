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印度神童有多準？「4大預言成真」一次看　四大災難接著爆

▲▼ 印度神童最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者曾羿翔／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）驚世預言時常被外界討論，計算他從2019年到2021年近日共有4大預言成真，而這些預言究竟命中了哪些世界大事？《東森新媒體ETtoday》為您整理出來一次看！而阿南德10月的最新預言是否命中，還有待時間的驗證。

4大命中預言整理如下：

●虛擬貨幣預言：印度神童今年9月曾說，虛擬貨幣價格將會在11月底前破紀錄。結果比特幣創下新高，10月19日時單價創歷史紀錄，漲破6萬6千美元，20日還一度逼近6萬7千美元。


●今年9月到11月會有災禍：印度神童在今年4月預言提出此警告，結果近期日本、台灣、印尼、尼加拉瓜等國家，連續出現規模6以上強震。另外疫情在9月時還出現反撲，當時對疫苗有抗藥性的Mu變異株在39國現蹤，另外還有C.1.2變異株在南非現蹤後，中國、英國、紐西蘭、葡萄牙以及瑞士等國也陸續傳出相關病例，台灣在當時也爆發Delta感染擴散。

此外，中國大陸10月開始至今，境內確診者持續激增「多點爆發」，遼寧省大連市已累計289人染疫成最嚴重疫區，其中大連轄下的莊河市還因為要防堵疫情蔓延，居民被下令在家隔離「不能出門」。

●歐洲國家、美國、印度、日本會發生大事：神童本人在今年6月時預言此事，結果日本靜岡在今年7月4日發生土石流造成至少3人死亡、美國邁阿密大樓坍塌造成98人死亡11人受傷、英國宣布解封「自由日」延到7月19日、盧森堡總理貝特爾確診，以及10月印度與尼泊爾暴雨成災，超過百人喪命。

●2019年11月到2020年4月全球有「嚴重危險」阿南德在2019年8月對外界警告，後來新冠肺炎在2020年初大爆發，擴散全球至今已累積超過500萬人喪命。

▲▼新冠，英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫情的爆發改變了人們的生活。（圖／達志影像／美聯社）

阿南德10月的最新預言還說，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響。12月10日後人類恐要面臨包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機災難，都會同時浮現且變得更加嚴重，美國會受到絕大部份影響。此外「疫情12月也可能會有更大規模擴散」，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家，而亞洲與歐洲恐要面臨持續的大寒大雨極端氣候，要到明年5月才會有轉機。

不過印度神童也有失準的時候，例如他曾說2020年會發生第三次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，不過針對阿南德近年來多次的預言，唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗說法僅供參考。

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