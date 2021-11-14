日本反艦飛彈、地對空飛彈運抵宮古島　場邊民眾抗議無效

文／中央社

日本防衛省今天派遣海上自衛隊運輸艦，將反艦飛彈與地對空飛彈等彈藥運抵沖繩縣宮古島，再運到島上的「保良訓練場」。雖然港口與訓練場外都有民眾抗議，但並未影響彈藥入島。

日本琉球新報報導，防衛省在陸上自衛隊宮古島駐屯地部署反艦及地對空飛彈部隊，然後從2019年開始建設保良訓練場作為存放反艦及地對空飛彈部隊彈藥之用。截至2021年4月止，預定建設的3棟建物已完成兩棟。

海上自衛隊運輸艦上午7時34分泊靠宮古島平良港，反艦飛彈等彈藥再透過陸路運到距港口約20公里外的保良訓練場。

防衛省已從今年6月開始將彈藥運進保良訓練場，少量彈藥也藉由空路運送。

不過，當地部分居民反對防衛省將飛彈運到島上，今天聚集在港邊抗議，高喊「不要把武器帶進島內」。

沖繩時報報導，海上自衛隊運輸艦上搭載15輛裝載彈藥的大卡車入港後，再由陸上自衛隊車輛前導開往保良訓練場。

雖然在港口與訓練場外都有反對彈藥入島的民眾聚集抗議，但最後還是被警方強制排除。

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