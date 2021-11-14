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3歲男童太皮！半夜遭養父狠丟「山上墓地」　結果竟是生母唆使

▲▼3歲男童太皮　遭養父「丟到山上墓地」。（圖／翻攝自Khaosod Online）

▲3歲男童遭生母、養父狠心丟棄在山上墓地。（圖／翻攝自Khaosod Online）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名3歲男童和母親、養父住在一起，但時常因頑皮遭到母親打罵，結果9日晚間男童又因闖禍挨罵，這次母親直接丈夫把孩子丟掉，不然就是一刀殺了。沒想到養父真的騎車將孩子載到山上一座墓園拋棄，直到墓地管理員發現，才緊急通知當地村長，警方目前也已經介入處理。

根據《中國報》與泰國《Dailynews》報導，泰國沙拉武里府（Changwat Saraburi）一名3歲男童和母親、養父住在一起，但他天生頑皮時常遭到打罵，結果9日晚間他再度闖禍之後，母親竟直接叫丈夫把孩子丟掉，甚至揚言要一刀殺了他。

附近鄰居表示，當時他們聽到摩托車發動離開的聲音，但並未多想，結果養父是真的將孩子帶到山上的墓地丟棄，直到隔天墓地管理員發現通知村長後，鄰居才恍然大悟。根據男童住處的房東表示，男童的母親年紀約在27、28歲，只要孩子調皮就會被痛打一頓，沒想到這次竟然狠心將他丟到墓地裡。

警方11日派人前往調查，母親坦承指使丈夫拋棄孩子，但表示後來有騎車返回尋找，不過沒看到孩子的蹤影，所以就放棄回家了。警方目前已將孩子的母親拘留，準備進行進一步調查，而男童的生父也趕到警察局表示，前妻堅持要孩子的監護權，他現在希望相關部門可介入協助，讓他重新取得孩子的扶養權。

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