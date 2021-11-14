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噁男手扶梯偷拍裙底風光　受害女學生裙子「整片被割開」！

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲嫌犯不但偷拍裙底風光，還涉嫌將對方的裙子割破。（圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本札幌市一名男子9月因涉嫌偷拍女性裙底遭逮，沒想到同月卻又再度犯案，因此遭逮。然而令警方驚訝的是，受害女性的裙子都有出現被割破的情形，懷疑破壞女方衣物一事與該名男子有關，目前已經深入調查，以進一步釐清偷拍的整體經過。

根據《北海道電視》報導，現年34歲的橫山豪9月16日下午2時半左右涉嫌在札幌地鐵大通站的手扶梯上，將智慧型手機伸進女高中生的裙底偷拍，遭到通報，而整個過程也被監視器拍下。據悉，該名女高中生同一天也發現自己的裙子被不明人士「割破」。

橫山豪9月30日再度涉嫌偷拍另一名20多歲女性的裙底風光，並於10月遭到逮捕。然而警方發現，9月底被偷拍的這名受害女性同樣也出現裙子被割破的痕跡，因此懷疑這2名受害女性的「破裙」事件都是出自於橫山之手，目前正在積極調查其中關連性。

對此，許多網友震驚表示，「性騷擾、偷拍等性犯罪的再犯率極高，就算被逮了，放出來之後又會犯案，實在太可怕了，應該加重刑罰」、「被抓不到2個星期又再犯，這種人根本沒有可教化可能」、「完全沒在反省啊」等。

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