樂團女主唱突脫褲半蹲　腿間噴出水柱「射在粉絲臉上」觀眾全目睹

▲搖滾樂團女主唱在表演途中，突然當眾排尿在男性歌迷臉上。（圖／翻攝自YouTube／Savage Entertainment，下同）

記者張寧倢／編譯

美國紐約搖滾樂團「Brass Against」12日在一場音樂節上做出令人驚訝之舉。女主唱索菲亞•烏里斯塔（Sophia Urista）於表演途中邀請一位男粉絲上台，請他平躺之後，只見她一邊唱著歌一邊脫褲，在他的身上做出「隔空半蹲」姿勢，接著竟然當眾放出尿液，還調整位置蓄意對準男粉絲的臉部「噴射」。

根據《獨立報》報導，Brass Against在佛州一場名為「Welcome To Rockville」的音樂節上表演了另一個知名重金屬樂團「討伐體制」（Rage Against the Machine）1992年發行的經典歌曲《Wake Up》，但女主唱烏里斯塔的脫序行為，可能真的讓部分沉醉在表演中的觀眾「嚇到醒過來」。從粉絲拍攝的影片中可見，烏里斯塔請一名男粉絲平躺在舞台上後，她開始動手解開褲頭。

▲Brass Against的推特帳號後來發文表示，男粉絲在上台之前就已知情有「噴水」橋段。

影片中，烏里斯塔將白色長褲與內褲一併脫到大腿位置，在男粉絲的臉部上方做出半蹲姿勢，沒想到，醞釀幾秒後她竟然排出尿液，毫不介意台下觀眾正拿著手機拍攝，烏里斯塔一邊「放水」還稍微向前調整位置，讓尿液能準確地落在男粉絲的臉上，而且過程中她仍持續地唱著歌，男粉絲看起來也相當興奮。

影片在網路上傳開後，引起許多網友撻伐，認為這個畫面令人作嘔。Brass Against隔天隨即推文解釋，昨晚演出玩得很開心，「索菲亞一時太過忘情，這不在其他團員的預料之內，同時也不會再次出現在我們的表演裡。」據外媒報導，Brass Against事發後還曾發文寫道，「真的很抱歉」，但該則推文現已遭刪除。

●畫面可能令人不適，觀看前請仔細斟酌。

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