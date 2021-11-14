買房「買到停屍間」！男女翻修自住驚見這設計超毛　詭異密室曝光

▲這棟屋子之前被禮儀公司拿來當作停屍間多年。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州房價高昂，一對男女終於找到負擔得起的房子，但就在距離買房手續完成的前幾天，發現這棟房子原來是棟停屍間。不過2人還是決定買下，且在裝修過程中，發現屋內有間令人毛骨悚然的地下密室，室內天花板還有懸掛屍體的鉤子。

太陽報報導，安德魯（Andrew Olague）與凱西（Kaycee）來自舊金山，但2人買不起當地的房子，最終在聖華金郡雀西市（Tracy）找到可負擔的住屋，便在一年前購入這棟擁有98年歷史的房子。但就在買屋的過程中，他們這才發現這棟房子以前被拿來當停屍間。

儘管房子有這段不尋常的過去，安德魯與凱西仍決定買下，並一步步進行翻新，但就在這段期間，2人也發現屋子內部各種不尋常的設計，像是運送遺體的升降電梯，或是屋內某處設有額外窗戶，似乎是用來給家屬們觀看遺體。不過其中最詭異的部分就在地下室的房間，因為這裡曾經被用來處理屍體，依據影片，房間天花板裝有鉤子，用於懸掛屍體進行防腐處理。

這棟房子建於1923年，曾被禮儀公司當作停屍間使用多年，直到業者搬家為止。

不過這些畫面讓網友們紛紛感到背脊發涼，甚至有人說，「天哪我希望這不會讓你開始遇到一些超自然現象」、「我無法住在這種地方，不管那是多久以前的事情，太令人害怕了」。

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