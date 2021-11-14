「鮪魚鋸骨機+絞肉機」殘暴碎屍！　他遭女友爸虐殺丟魚市場冰櫃

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣2016年3月發生一起殘忍的虐殺案件，一名24歲餐廳職員被7人連續施暴虐殺，不幸死亡，然而7名嫌犯竟還將被害人的遺體丟進魚市場的生鮮冷凍櫃內冷凍，再使用切割魚類的鋸骨機分屍成7至8塊，並重新丟回生鮮冰櫃內保存，手段十分殘忍。時隔5年，警方終於在10月將7人逮捕到案，但是2名主嫌中的其中一人卻在看守所內上吊自殺，檢方11月4日則以殺人罪嫌將剩餘一人起訴。

當時年僅24歲的餐廳職員伊藤龍成2016年3月在一間夏威夷酒吧遭到7名男女施暴、殺害分屍。伊藤的父親發現兒子失蹤後雖然隨即報警，但是卻依舊找不到人。直到2年後的2018年12月，警方接獲匿名密報稱，有人在餐廳內遭到虐殺並棄屍，連忙投入調查，結果發現兩起案件的連結點。

警方2019年2月找上伊藤的父親說明案情進展，並請對方通報失蹤，2021年正式展開搜索調查，並設置特別調查小組，投入至少2000人以上的警力，隨後終於在距離案件發生5年7個月後的現在，正式立案。埼玉縣警方10月以傷害嫌疑逮捕涉案的7名男女，並鎖定其中2名50多歲的男子為主謀。然而就在檢方準備以殺人罪嫌起訴2名主嫌時，其中1人卻在看守所內上吊自殺，因此檢方只能在11月4日起訴剩下一名男子。

根據警方調查，死者生前與主嫌的女兒交往，並使用女方名下的手機，但卻沒有繳納電信費，再加上各種原因，引發嫌犯不滿，最終延伸為暴力殺人犯罪。據悉，在過程中，嫌犯不但使用電擊槍，還在死者身上潑灑高濃度酒精後點火，最終導致死亡。

根據警方調查，教唆殺人的是死者前女友的父親，而動手掐死他的則是在看守所自殺的男子，其餘5名男女則是協助將遺體運出餐廳。7人先是將死者的遺體丟進市場內的生鮮冷凍櫃中保存，最後再用分割冷凍魚類的鋸骨機將其分屍，最後再重新放進冷凍庫內保存。

據了解，有一名嫌犯在接受調查時驚爆，當時還將部分屍體丟進絞肉機內絞碎後，隨意丟棄掉。警方至今仍無法確認，死者的死因是被勒住脖子時窒息死還是被放進冷凍櫃時冷死。警方表示，因為其中一名嫌犯的家人就在魚市場工作，因此7人才能隨意地使用相關器材。

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