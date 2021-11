恐怖蠍子大軍！埃及暴雨毀巢穴「蛇蠍集體湧出」　螫傷450人已3死

▲埃及大批毒蠍從地底竄出,至少450人遭到螫傷。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合外電報導

毒蠍大軍來襲!埃及南部近日遭遇風暴,連日交替發生大雨、雷擊、沙塵暴與冰雹,惡劣天氣也將蠍子棲息的土穴給沖毀,大批的毒蠍就這樣隨著雨水被沖上街道並進入民宅,造成至少450人被蠍子螫傷,目前已知有3人死亡。

根據BBC、《天空新聞》報導,埃及南部的亞斯文市(Aswan)不僅面臨著暴風雨,民眾還得當心「毒蠍大軍」,12日尼羅河附近地區的雷雨和冰雹尤其猛烈,造成市區停電、路燈與樹木倒下,藏身地底的許多蠍子、蛇都從窩裡湧了出來,進入街道與房屋,目前已有450人被螫傷、3人死亡。

#BREAKING #EGYPT EGYPT : SEVERE THUNDERSTORMS HIT ASWAN CITY, SOUTHERN EGYPT! Severe thunderstorms caused deadly scorpion infestation in #Aswan City. 3 people died from stings in the city as rain washes scorpions into streets. #BreakingNews #Video #Thunderstorm #Scorpion pic.twitter.com/chtWTR1w9P

衛生官員表示,休假的醫生已經臨時被召回,醫院進入高度戒備狀態,額外的抗毒血清也被分配到山區與沙漠附近的醫療中心,當局呼籲民眾盡量待在家中,避免前往樹木較多的地方。埃及氣象局表示,惡劣的天氣可能還將持續24小時。

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn