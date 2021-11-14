「俄羅斯10萬大軍壓境」　烏克蘭加快海軍基地建設

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯邊境局勢再傳緊繃，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10日表示，近10萬名俄羅斯士兵出現在烏克蘭邊境地區。烏克蘭國防部13日透露，接下來會加快別爾江斯克港口的海軍基地建設，防堵莫斯科逐步試圖控制流經克里米亞「亞速海」（Sea of ​​Azov）的企圖。

路透報導，烏克蘭本月3日宣稱，接近烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊人數約為9萬人。另據月初發布的最新衛星影像，俄羅斯在距離烏克蘭邊境僅260公里的城鎮葉利尼亞（Yelnya）附近，有大批地面部隊集結，還包含裝甲部隊、坦克與自行火炮等。這些軍隊從9月下旬開始從常駐地區轉移，其中還包含精銳的第一衛隊坦克軍。

Satellite image taken today by @Maxar reveals presence of a large ground forces deployment — incl. tanks, APCs, self-propelled artillery — to a training area north of Yelnya, Russia. pic.twitter.com/fitG2APRZc — Christiaan Triebert (@trbrtc) November 1, 2021

烏克蘭總統澤倫斯基10日透過影片表示，「我希望全世界現在都能清楚看到，是誰真正想要和平，是誰在我們的邊境集結近10萬士兵。」俄軍在烏克蘭邊境附近的軍事調動引發外界關注，擔憂發動襲擊的可能性，但此說法遭莫斯科當局反駁。

俄羅斯2014年併吞克里米亞半島後，取得克赤海峽（Kerch Strait）實際掌控權，也就是連接黑海與亞速海的通道，而亞速海也是烏克蘭2個大型港口別爾江斯克港（Berdyansk）及馬里烏波爾港口（Mariupol）所在地。

烏克蘭2018年宣布在別爾江斯克港口建設海軍基地。烏克蘭新任國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）13日在聲明中提到，俄羅斯在亞速海及黑海的行動造成安全風險，且俄方試圖實際佔領掌控亞速海，「加強烏克蘭海軍軍力至關重要，接下來會給出相應指示，加快海軍基地建設。」

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