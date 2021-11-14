COP26主席崩潰落淚！印度「阻擋淘汰煤電」　協議限制升溫1.5度內

▲COP26大會主席夏爾瑪。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第26屆的聯合國氣候變遷大會（COP26）在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，原定會程從11月1日至12日，豈料在經歷2洲的馬拉松式長跑會議後，才終於在13日達成協議，與會的197個國家同意全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內；不過印度最後一刻堅持使用「逐漸減少」燃煤，儘管瑞士等國不滿，但最終大會主席只能含淚接受。

根據英國《獨立報》（The Independent）等外媒報導，在歷經2周的馬拉松式會議後，身兼本屆COP26大會主席的英國內閣大臣夏爾瑪（Alok Sharma）只能在總結協議時強忍眼眶打轉的淚水，在印度最後一刻使出殺手鐧時做出讓步，最後哽咽致歉，以求安撫瑞士、斐濟、馬紹爾群島等國的不滿。

COP26大會在歷經最後一刻的激烈爭辯後終於達成氣候協議，與會國官員接承認削減碳排放的必要性，只不過實現此目標的具體承諾將推遲至明年。在最後一刻，印度使出戲劇性的干預，反對在協議中使用「逐漸淘汰煤炭發電」，而是改以使用「逐漸減少」一詞，最後甚至拉攏發展中國家，質疑如何在處理國內貧困問題之際實現能源轉型。

▲夏爾瑪哽咽落淚致歉。（圖／路透社）

報導指出，印度在會議上得到中國、南非、伊朗的支持，要求大會應修改協議用詞至「逐漸減少（煤炭發電）」；此舉遭到瑞士、歐盟，以及受全球氣候變遷影響甚鉅、有遭受滅國危機的斐濟與馬紹爾群島等島國的強烈反對，表示對印度的提案非常失望。

瑞士代表坦承，儘管對印度的提案感到失望，但不想冒著空手而歸的風險，因此同意在協議中使用「逐漸減少」等詞彙；不過瑞士代表也再度警告，「此舉並不會讓我們更接近限制全球升溫幅度在攝氏1.5度以內的目標，反而讓我們更難以實現目標。」

據悉，本屆COP26峰會所達成的協議內容，包括全球氣溫增幅應低於攝氏1.5度、2050年實現零碳排、協助發展中國家實現能源轉型、減少未經廢棄處理的煤電用量、逐漸淘汰化石燃料補貼、已開發國家2025年以前增加1倍共同資金協助發展中國家是應氣候變遷。

▲本屆COP26大會的碳排放量比起上屆足足高出1倍，圖為與會的各國官員與代表們合影留念。（圖／路透社）

另外，《蘇格蘭報》（The Scotsman）也指出，此次英國蘇格蘭格拉斯哥COP26峰會所產生的碳排放量預估將達到10.25萬公噸（CO2e），恐怕超過上屆馬德里氣候大會（5.1萬公噸）足足約1倍之多，其中有6成的碳排放來自各國與會官員所搭乘的國際航班，且許多代表團都是搭乘私人飛機。

而峰會開始前的商務籌備旅行、各國與會官員在旅館使用的水資源、能源、垃圾等，也被計算在碳排放之內。此外，本屆COP26峰會碳足跡還逼近革拉斯哥機場2020年碳排放量的3倍之多。

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