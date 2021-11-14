獅子山油罐車爆炸「多人趁亂偷油」遇害　飆增至144死

▲當時大型油罐車與卡車在路口相撞，隨後爆炸引發大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

西非國家獅子山共和國（Sierra Leone）首都郊區5日晚間發生大型油罐車爆炸意外，當局13日證實，死亡人數升至144人，另有57人仍在醫院接受治療，其中11人情況危急。

▲這起事故在事發第一時間就傳出有多人傷亡。（圖／路透）

綜合路透等外媒報導，這起油罐車爆炸意外發生在首都自由城（Freetown）郊區，當時一輛40英尺長的大型油罐車與一輛卡車在一處繁忙路口相撞，隨後爆炸引發大火。由於事故地點緊鄰民宅、商家，不少建築物遭到波及，油罐車附近找到多具焦黑遺體。

▲事故地點緊鄰民宅、商家，現場有民眾幸運存活。（左圖／路透，右圖/達志影像／美聯社）

依據市長阿基索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）在事發後第一時間的說法，車禍發生後，許多人湧到案發現場，試圖趁亂竊取油罐車洩漏的燃料，才導致爆炸發生後出現大量遇難者。

▲▼事發隔日，儘管現場大火已撲滅，但街道上仍躺著不少燒焦的遺體，以及數輛被燒到只剩骨架的汽、機車。（圖／路透）

衛生機構事發當日表示死亡人數為99人，到了8日證實死者人數升至115人。到了13日這天，依據官方統計，此事故總計有144名罹難者，另有57人仍在醫院接受治療，其中11人狀況危急。

當地一間酒吧飲料店也因這起事故受到波及，房子被燒毀。老闆曼薩雷（Mohamed Lamin Mansaray）直言，就在爆炸之前，他就叫還在店內的人趕快逃跑，但最終仍有一名工作人員喪命。

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