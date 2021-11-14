25歲女「O型血」被院方粗心輸B型血　貧血急救反喪命

▲女病患因被醫院「輸錯血」不幸身亡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者王佩翊／綜合報導

許多病患在大出血或是貧血時，醫護人員為了救命都會替他們輸血，然而通常在輸血前，醫護人員會先替病患抽血，並送往血庫確認病患的血型，再進行後續工作。然而印度卻有一間醫院誤將B型血輸給一名血型為O型的女子，最終導致該名女病患死亡，目前警方已經立案調查，以釐清責任歸屬。

根據The Hindu報導，印度奧里薩州一名25歲女子因為罹患鐮狀細胞性貧血，11日被送進公立醫院治療。然而誰也沒想到，在治療過程中，醫療團隊竟然粗心地將不同血型的血液輸給女病患。

該名罹患鐮狀細胞性貧血的女病患是O型血，但院方卻誤將B型血輸進她的體內，最終導致該名女病患死亡。該起醫療事故目前已經被警察立案調查。警方表示，女病患的遺體暫時已經保存下來，以供後續調查。

根據醫療從業人員表示，一般醫療人員在替病患輸血前，都需要進行交叉比對，以防出錯，因為一旦誤將不同血型的血液輸進人體內，患者很有可能在10至15分鐘內就會死亡，因此絕對不能大意。

事實上，通常在輸血前，醫護人員會先替患者抽血，並送往血庫，以確定病患的血型，而當醫師確定病患的血型後，會從血庫中取出和患者同血型的血袋，再進行交叉比對，整個過程至少要花費30分鐘。

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