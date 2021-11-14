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三星李在鎔搭機訪北美！會晤莫德納高層　討論在美半導體設廠地點

▲▼三星電子副會長李在鎔14日上午在金浦機場受訪。（圖／達志影像）

▲三星電子副會長李在鎔14日上午在金浦機場受訪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔因涉前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案入獄，今年8月假釋出獄後，便在國內審視各分公司經營現況。今（14）日上午7時45分，李在鎔抵達金浦機場，正式啟程飛往美國、加拿大，執行原訂於中秋連假時的海外出訪行程，預計將拜訪莫德納總公司，並檢討在美國設廠投資半導體計畫之事宜。

根據《韓聯社》，李在鎔14日上午抵達首爾金溥商務航空中心，準備搭上包機啟程飛往北美洲，他在出國之前接受現場媒體記者採訪，透露他此行除了前往莫德納位於美國波士頓的總部，還將拜會在美國的商業夥伴，針對在美國設廠代理生產半導體事宜進行討論。

李在鎔此行的最初目的地將會前往位於加拿大的三星電子人工智慧（AI）研究中心，之後將會前往美國，除了討論三星生技代理生產莫德納新冠疫苗等議題，最重要的是將聚焦於三星電子當初承諾在美國擴大投資170億美元（20多兆韓元）的半導體設廠投資案，以及討論是否向美國政府交出三星電子半導體相關商業機密等問題。

▲▼三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

▲三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

據悉，三星電子當初承諾在美國設廠代理生產半導體，卻遲遲無法在德克薩斯州奧斯汀郡、泰勒市（Taylor）等5個地點選出設廠地點。隨著李在鎔此次出訪，有可能做出最終決定；而南韓財經界也預估，李在鎔此次出訪北美後，可能加速改革三星企業，形成一番新氣象。

報導指出，此次李在鎔出訪美國，將是繼2016年7月前往美國出席太陽谷峰會（Sun Valley Conference）後，時隔5年多以來再次出訪美國。另外，李在鎔目前還得因三星物產合併、三星生物科技會計詐欺疑雲等2項法律訴訟，每周四需至法院出庭，不過由於11月18日為高三大學入學考試（修能），法院休庭一次，因此得以空下時間出訪海外，最遲將於11月25日以前回國。

►新冠疫苗、半導體超前部署！三星李在鎔假釋後　計畫「飛美國出差」

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