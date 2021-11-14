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AZ疫苗價格調漲　不再以成本價販售

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲AZ疫苗價格將調漲。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社倫敦12日綜合外電報導

瑞典與英國藥廠合併組成的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）今天表示，從第4季開始，AZ疫苗將從疫情期間原本非營利的成本價，轉為小幅獲利的定價模式。

美聯社報導，阿斯特捷利康在第3季的季度更新資料表示，藥廠「在接獲疫苗新訂單的同時，預料將逐漸轉變為小幅獲利」的定價模式；並表示，疫苗在第4季的「有限」獲利將能支應研發COVID-19抗體雞尾酒療法的成本。

阿斯特捷利康和共同研發疫苗的牛津大學達成協議，至今提供的AZ疫苗都是以大約2到3美元的「成本價」銷售。其他疫苗製造商如輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）則持續創造巨額利潤。

阿斯特捷利康今天證實，提供開發中國家的疫苗仍將不賺取任何利潤。

阿斯特捷利康先前公布計畫，將為COVID-19疫苗和抗體療法研究設立一個專責部門。這也顯示，其實在疫情爆發前，阿斯特捷利康在疫苗研發領域並非位居一線。

根據阿斯特捷利康公布截至9月的季度更新資料，營收增長約50%，達到創紀錄的99億美元（約新台幣2751億元），原因是AZ疫苗銷售額突破10億美元，而近期收購美國亞力兄製藥（Alexion Pharmaceuticals）後，罕見疾病藥物增加了13億美元收入。

阿斯特捷利康表示，目前包括肝癌與攝護腺癌的8項藥物第三階段試驗都有正面結果，良好的銷售趨勢預料將會持續。

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