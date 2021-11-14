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對抗氣候變遷　COP26「痛苦協商2周」達成折衷性全球協議

▲▼COP26。（圖／達志影像／美聯社）

▲COP26。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社格拉斯哥13日綜合外電報導

歷經兩週痛苦協商後，將近200個國家今天支持一項對抗氣候變遷的全球性協議，但仍未達至科學家所稱為抑制危險氣溫上升所必須採取的措施。

富裕國家在格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會，仍被指控未兌現資助脆弱國家的承諾，那些國家面臨乾旱、海平面上升、野火以及暴風雨等威脅。

地主英國的COP26主席夏瑪（Alok Sharma）於馬拉松談判尾聲告訴與會代表：「現在已到做決定時刻。你們的抉擇將會攸關重大。」

但印度和中國於最後一刻堅持，最終協議文本的化石燃料相關措辭必須淡化。

當達成最終協議時，熱淚盈眶的夏瑪說：「我要為協商過程的發展致歉，我深感抱歉。」夏瑪接著敲槌宣布通過最終協議。

出席氣候峰會的各國代表肩負維持2015年巴黎氣候協定（2015 Paris Agreement）所設定目標仍能達成的任務，即達成抑制全球升溫幅度介於攝氏1.5至2度之間。他們被賦予的任務還包括，為面臨氣候變遷相關乾旱、洪水以及海平升上升等風險最高國家，尋覓必要資金。

觀察家表示，今天達成的協議，距離避免危險升溫以及協助各國適應或補償災難所招致損害等，仍遠不足夠。巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）告訴法新社，「COP未能提供正在受苦人民立即協助」。

最終文本敦促各國，加速努力「逐步減少」（phase down）未減量燃煤電廠以及「逐步淘汰」（phase out）低效率化石燃料補貼。排放大國中國和印度反對提及前述汙染性燃料，且最終協議文本的措辭相較於先前版本草案，遭到明顯淡化。

最終協議也呼籲所有國家，藉由於2022年前提交新國家計畫來加速削減排放，較巴黎協定同意時程提前3年。

但受到以美國和歐洲聯盟為首富裕國家抗拒，最終文本對任何具體金援機制略而不提，那些金援機制旨在協助已因氣候變遷蒙受損害的開發中世界，僅轉而承諾未來會針對此課題進行對話。

雖然東道主英國表示，它希望COP26讓抑制升溫攝氏1.5度以內能達標，但聯合國科學家上週評估表示，各國的最新氣候計畫正讓地球邁向升溫攝氏2.7度。

最終協議提及，富國也未能兌現10年前承諾，每年掏出1000億美元協助脆弱國家，「令人深感遺憾」，並敦促富國緊急付清欠款且直到2025年。

最終協議也承諾將會倍增金援，協助開發中國家因應全球升溫。

但開發中國家表示，氣候峰會達成不均衡協議，太側重「減輕危害」，即各經濟體如何能於2050年前捨棄化石燃料並達成淨零排放。

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