16歲學霸女遭勒斃　兇手竟是家庭密友！他欠錢不還狂捅店主20刀

▲欠債不還的徐春（左），徒手勒死學業成績頂標、幫忙家裡經營餐館的林文靜。（圖／翻攝自《南威爾斯阿格斯》）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名中裔男子辜負把他當作自己人的女性長輩，和對方借錢不還甚至因不堪被催討債款，還計畫半夜殺人，潛近對方經營的中餐館兼住家中，先徒手勒死她16歲的學霸女兒，接著拐騙男店主狂捅20多刀，最後自刎想同歸於盡。該男12日被依謀殺罪判處終身監禁，最低刑期30年。

根據BBC報導，32歲的徐春（Xu Chun，音譯）今年3月5日夜間，潛入威爾斯一間「藍天」中式料理外帶餐館內，先徒手勒死年僅16歲的林文靜（Wenjing Lin，音譯），而當時她的繼父和母親就在另一間房裡睡覺。之後再把她繼父、餐館老闆蔣永權（Yongquan Jiang）拐騙到地下室後，隨即抽出2把刀朝對方臉部和頸部狂捅20刀，接著割破自己的喉嚨企圖自殺。

林文靜在外帶中餐館謀殺案中成為唯一一個死者，她的繼父和兇手徐春送醫後都被救回一命。

徐春因此被控一條謀殺罪和一條謀殺未遂罪，審判當天徐春拒絕進入被告席，但法官湯瑪斯（Paul Thomas QC）仍向著被告席譴責，「你在一個無辜的16歲女孩家中謀殺她，你卑劣的行為只是為了報復她媽媽徐梅芳（Meifang Xu，音譯），文靜和你一點瓜葛都沒有。你，卻用你的雙手，當面結束她的生命。」

湯瑪斯表示徐春欠文靜母親的錢，欠債不還卻又反過來殺害她的女兒，讓一向把徐春視如己出的她感到被徹底背叛，而原本能有美好前途的文靜，現在全被徐春毀了。

徐梅芳在庭上透過翻譯人員向法官湯瑪斯陳述，即便文靜已經不在人世，她每天早上醒來還是會為她做早餐，每晚仍會沖一杯茶，送到她的房間裡。她也提到文靜有一群親密的好朋友，自從文靜死後所有人都非常難過；至於她自己，則是每天都會看文靜的影片，「試著跟她和她的聲音靠近一些」。

蔣永權告訴法官他對林文靜的愛，就像對親生女兒的愛，而林文靜也把他當成親生父親來愛，如今她被殘忍地殺害，「我的心都空了」。他說事件後每晚都會做惡夢，看見文靜冰冷地躺在餐館櫃檯的地板上，「我在惡夢中看見徐春的臉，我不知道該怎麼阻止他。我不知道他為什麼要那麼殘忍地對待文靜和我的家庭。」

徐梅芳和蔣永權的英文程度低，林文靜生前經常替父母倆作日常生活的英文翻譯，徐梅芳形容文靜就像是她的「拐杖」，好讓她在英國的生活能過得順利，而現在沒有文靜的幫忙，餐館連繼續經營下去都有困難。

法官最終依謀殺罪和謀殺未遂罪判處徐春終身監禁，他對兇手缺席的被告席說，「等到你可以申請假釋的那天，你已經60多歲了，那時候會是2051年。」

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