歐洲2周通報「209萬確診案例」　 荷蘭總理哀嘆：到處都是病毒！

▲阿姆斯特丹街頭空無一人，荷蘭11月疫情再度吃緊。（圖／路透）



中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電

歐洲正面臨第4波飆升的COVID-19疫情，歐洲疾病預防管制中心最新評估，未來2週歐洲確診、死亡以及住院人數都將繼續增加，並將比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國列為非常高度關注國家。

據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）最新評估報告，至11月11日止過去2週歐盟成員國及冰島、挪威等歐洲經濟區（EEA）通報約209萬確診案例，整體疫情呈現確診例迅速增加，死亡率緩慢增加。

ECDC表示，目前歐洲整體以50歲以下年齡組的確診病例最高，但老年人群的確診率也在迅速增加，其中疫苗接種率較低的國家受影響最嚴重。預計未來2週確診、死亡、入院治療以及住進加護病房人數都會增加。

這篇評估另將比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、荷蘭、波蘭和斯洛維尼亞列為非常高度關注（very high concern）國家，密切觀察疫情變化。

比利時自11月3日至9日一週，平均每天新增1萬81人確診Covid-19，較前一週快速增加約40%，除恢復戴口罩、呼籲遠程辦公及加快推動第3劑追加劑等措施，政府也表示不排除再提出防疫措施。

▲荷蘭總理呂特（Mark Rutte）哀嘆，「到處都是病毒」。（圖／路透）



而同樣被ECDC列入非常高度關注的荷蘭，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在11月12日晚間宣布實施為期3週的局部封城，餐廳、酒吧、咖啡館全都需晚間8時前打烊，連超市等民生所需商店也不能免。

呂特說：「到處都是病毒，在全國各地蔓延，遍及各領域和年齡層，因此實施數週嚴格限制措施」。