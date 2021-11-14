菲國大選聚焦政治家族　杜特蒂長女參選副總統搭檔「小馬可仕」

▲杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte-Carpio，左）宣布參選副總統，與小馬可仕搭檔。（圖／路透）



中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電

菲律賓總統大選將於明年5月登場，總統杜特蒂長女薩拉今天遞交副總統參選文件，成為前總統馬可仕獨子小馬可仕競選副手；杜特蒂也透過發言人宣布，將出馬角逐下屆副總統。

今年10月1日到8日是菲律賓下屆總統大選領表登記日。雖然登記已截止，但根據菲國法規，政黨提名人選若於11月15日前退選，其他人可替補成為參選人。

ABS-CBN新聞台報導，菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天說，杜特蒂（Rodrigo Duterte）將參選下屆副總統，並在替補登記截止當天赴選舉委員會遞交參選文件。

這明顯違背杜特蒂10月初的表態。杜特蒂當時說，由於大多數菲律賓人認為他沒有資格參選副總統，「規避憲法規定（參選）違憲也違反憲法精神」，因此任期屆滿後，他將退出政壇。

菲律賓憲法規定國家元首不得連任，因此杜特蒂明年只能參選總統以外的職位。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）則報導，杜特蒂親信、前特別助理克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）今天前往選委會遞交總統參選文件。陪同出席的杜特蒂說：「現在我將成為他的副手。」

被問到這是否代表他將與薩拉對決副總統寶座時，杜特蒂反問：「我不知道。她遞交了嗎？我女兒遞交（參選文件）了嗎？」

克里斯多福．吳10月初代表執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）領表參選下屆副總統，但他今天撤回副總統參選表格，替補成為另一個政黨PDDS的總統參選人。

杜特蒂在2015年就曾運用這項策略，在參選登記截止後替補「民主菲人－國民力量黨」總統參選人，隔年當選國家元首。

與2016年總統大選不同的是，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）這次也加入戰局。

薩拉現任菲律賓南部大城納卯（Davao）市長。她今年以來民調持續領先群雄，但在總統參選領表截止前，卻登記競選連任納卯市長，跌破各界眼鏡。

▲已故的菲律賓獨裁者費迪南德·馬可仕 （Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）。（圖／路透）



薩拉9日宣布退出納卯市長選舉，並在加入「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）後，今天替補成為這個政黨的副總統參選人。推派小馬可仕（Bongbong Marcos）角逐明年總統大位的「菲律賓聯邦黨」（PFP）稍後宣布，小馬可仕和薩拉將搭檔競選下屆正副元首。

根據馬尼拉時報（Manila Times）10月底民調顯示，總統參選人中，小馬可仕支持度高達68%，遙遙領先反對陣營領袖、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的10.8%。

其他總統參選人支持度依序為：馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）7.9%、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）7.2%、參議員賴克遜（Panfilo Lacson）2.5%。

馬尼拉時報另一份民調顯示，55.7%受訪者支持小馬可仕和薩拉配對參選正副總統。

菲律賓家族政治盛行，從地方到中央公職幾乎都由政治家族掌控。

馬可仕家族勢力根據地是菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），杜特蒂家族根據地則在南部民答那峨島的納卯市，小馬可仕和薩拉搭檔被視為南北同盟的有力參選人。

但杜特蒂若出馬參選副總統，恐分散薩拉票源，將使明年總統大選更添變數。

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