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耳朵黑點藏巨肥粉刺！66秒拉出「整坨奶油花」　千人高潮：太療癒

▲這長條黑垢巨無霸大。（圖／澄熒SPA授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這長條黑垢巨無霸大。（圖／澄熒SPA授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園中壢一名美容師近日接到一個案例，有民眾耳朵長了一個「小」黑頭，本以為並不難處理，沒想到美容師拿夾子開始清理後，才發現裡頭累積大量髒東西，洞裡已乾掉的粉刺油垢物拉都拉不完，整整清了一分多鐘才大致清乾淨。影片曝光後，也讓許多網友直呼「好久沒看過那麼療癒的了」。

中壢這家SPA館釋出最新影片中可見，有民眾的耳朵出現一小顆不知是粉刺或是粉瘤的髒垢，美容師先拿出夾子刺進洞裡，再慢慢將垢物拉出，結果這一拉才發現，裡頭深藏巨量油屑，整個過程就像變魔術一般，不斷有新的長條垢物冒出，最終花了約66秒，才大致「拉完」，讓該SPA館也不禁讚嘆，「真的是小小一個～不曉得裡面那麼多～」

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▲這長條黑垢巨無霸大。（圖／澄熒SPA授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片曝光後，許多網友紛紛留言，「爽快」、「我高潮了」、「這麼小一個位置怎麼裝得下這麼多阿」、「每次看著看著，腳指頭跟著夾緊」、「太不可思議…」、「感覺拉不完」、「太舒服了」、「好好奇拉出來到底有多長」、「好久沒看過那麼療癒的了」、「一直在祈禱不要扯斷」、「好療癒喔，一直拉一直有」、「這支影片承包了我整週的快樂」。

也有網友疑惑，為何影片最後沒有將殘餘的髒垢全部清除？該SPA館則解釋，「由於最後一小段裡面是囊袋我們不會硬去拔除的，所以後面會看到還剩下一點點白白的喔！囊袋跟皮膚底層連黏在一起，我們是不會去硬拔的，我們都建議去皮膚科找醫生處理囊袋喔！」

事實上，中壢這家spa館曾因清理5洞相連的「史上最強清巨型耳朵粉刺」，引起關注，當時全球網友瘋狂轉發，影片至今更創下3050萬觀看次數，該帳號點閱最高一支影片高達5205萬次，堪稱另類的台灣之光。

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