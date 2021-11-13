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女傭不甩輪椅婦！「坐男大腿」2小時　網一看全怒：快解僱

女傭不甩輪椅老婦！「坐陌生男大腿」親密2小時　網一看全怒：快解僱她

▲新加坡一名女傭把老雇主丟一旁，和陌生男子當場親熱起來。（翻攝@sgfollowsall的Instagram）

圖文／鏡週刊

近日新加坡一名外籍女傭竟丟著坐輪椅的老婦人，在大庭廣眾之下，和陌生男子在公寓旁的涼亭又親又抱，且女傭毫不忌諱，直接坐在男子大腿上，過程甚至長達2小時，全程都被路過的民眾給拍下，此時被晾在一旁的老婦看起來既虛弱又無奈，讓人看了相當心疼。

根據當地媒體《Asiaone》報導，這起荒唐的事件發生於10日，一對夫婦在住家附近閒逛，發現長椅上有名女傭和男子正在親熱，且女子直接坐在對方腿上又摸又抱，甚至還當場親了起來，完全無視一旁的老婦和旁人的眼光，直到這對夫妻拿起手機拍攝，女傭才停了下來，下秒急推老婦離去。拍攝者表示，該名老婦貌似無法說話，但眼睛不停轉動，像是在求助，「且對方看起來很虛弱，不知道她有沒有打疫苗，女傭把她丟到一旁很不合適」。

照片一曝光，網友看了都很心疼，紛紛留言表示「希望她能快被解僱」「希望女傭的雇主能看到這則貼文」「女傭不覺得羞恥又尷尬嗎」「照顧老人不是那女傭的責任嗎」「老婦人看起來好可憐」。


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