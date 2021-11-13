華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

▲海金剛飯店是一棟7層樓的漂浮飯店。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

位於北韓（朝鮮）金剛山某港灣邊的「海金剛飯店」（Hotel Haegumgang）如今破舊髒亂不堪，猶如停靠在港口邊的幽靈船，2019年更慘遭北韓最高領導人金正恩辱罵「又醜又難管，拆掉算了」；不過其實這座飯店其實有著華麗的過去，它曾是停靠在澳洲大堡礁邊的5星級豪華飯店，只不過數十年來命運多舛。

根據美媒《CNN》報導，如今停靠在北韓金剛山港灣、距兩韓軍事緩衝區（DMZ）僅20分鐘車程的海金剛飯店，其實是澳洲當地建設業者斥資4500萬美元（約現在的1億美元）所打造的7層樓5星級漂浮飯店，在新加坡造船廠完工後，送往澳洲湯思維爾（Townsville），1988年以「四季堡礁渡假村」（Four Seasons Barrier Reef Resort）的名字開始營運。

「四季堡礁渡假村」開幕時擁有176個房間、最多可容納350名房客，若遊客想要前往入住，得在鄰近村莊搭乘約2個小時的船、或是搭乘直升機才能到達，飯店的員工則住在頂樓，相傳員工在飯店頂樓天花板掛上空的啤酒瓶，據說員工靠觀測啤酒瓶搖晃的程度，來推斷天氣與海象、以及是否有許多暈船的房客。

A finales de los 80 construyeron un hotel en la barrera de coral australiana. 7 plantas, 200 habitaciones, piscina y pista de tenis FLOTANTES EN EL MAR.



Hoy, el edificio está semiabandonado en Corea del Norte.



En #LaBrasaTorrijos de hoy, el hotel que viajó 15.000 Km.



HILO pic.twitter.com/ZzEHcZE0Qf — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) March 4, 2021

不過飯店開幕不到1年，便因為時常得面臨熱帶氣旋的侵襲，加上交通不便，導致願意入住的旅客不斷減少，且管理費用高昂，因此「四季堡礁渡假村」只好靜悄悄關門大吉。

之後該漂浮飯店轉而前往越南胡志明市，以「西貢飯店」的名字再度被投入旅遊市場，原本以為停靠在港灣就能挽救低迷的住房率，然而最終依舊不敵財政浩劫，1998年再度關門退場，最後才終於被南韓現代峨山公司（Hyundai Asan）買下經營，停靠在北韓金剛山的港灣，改名為「海金剛飯店」再度開幕，2000年正值南北韓交流熱絡，南韓居民可前往北韓境內的金剛山觀光。

豈料，2008年南韓籍的女性觀光客朴王子（박왕자，音譯）慘遭北韓朝鮮人民軍槍殺身亡，平壤當局聲稱該名女子踏入軍事警戒區，此後金剛山觀光宣告中斷，南北韓關係再度降至冰點。目前無法確切得知該飯店是否還有在運作，僅能從Google地圖一窺其在港灣邊逐漸破敗的慘澹模樣。

▲金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施，後方便為海金剛飯店。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，金正恩2019年10月視察金剛山觀光地區時，曾在海金剛飯店前怒斥，「（金剛山觀光設施）難以管理、殘破不堪」，聲稱要拆除所有外商投資興建的觀光設施，要以北韓的風格全面改建。

報導指出，由於目前全球新冠疫情尚未結束，因此北韓所有關於金剛山的計畫只能停滯在保留狀態，而海金剛飯店的未來也顯得飄搖欲墜。

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