強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

▲女學生遭到狼師盯上，多次在校內被強吻熊抱。（圖／取自pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本茨城一名國中男老師涉嫌在校內性騷擾女學生，他不但熊抱對方，還趁別人不注意強吻學生。而女方不堪其擾，隱忍了2個月後，才敢告知其他老師。該名老師經檢舉確定性騷擾女學生，因此被教育委員會祭出停職懲戒。然而該名男老師事後卻還堅稱，自己是因為忍不住內心的「戀愛情愫」才會動手，讓受害女學生超傻眼。

根據《每日新聞》報導，茨城縣一間公立國中的27歲男老師2021年7月多次在校內熊抱、強吻女學生，讓女學生嚇得不知道該怎麼辦。受害女學生直到9月才敢鼓起勇氣向另一名老師告發狼師的惡劣行徑。該名男老師被檢舉後，茨城縣教育委員會隨即展開調查，而他也對於犯行供認不諱。

茨城縣教育委員會12日對該名男老師祭出停職懲戒，而事發國中的校長因為未盡到監督責任，因此也遭到處分。教育委員會的義務教育課長石塚康英為此出面謝罪表示，「猥褻行為是絕對不被允許的，我們深感抱歉。」同時也強調會避免類似事件再度發生。

據悉，該名男老師接受調查時竟還辯稱，自己與女學生是交往的關係，在學校毛手毛腳也只是因為無法抑制心中的「戀愛情愫」。對此，許多網友不禁大呼噁心並表示，「如果是戀愛的關係，女生需要掙扎2個月才敢告訴其他老師嗎」、「這種人應該直接吊銷教師執照，而不是單純停職」等。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast