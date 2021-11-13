料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

▲蓋瑞臉部嚴重灼傷，所幸經過治療已經有明顯改善。（圖／TikTok／@8gazmcd1）



記者王佩翊／綜合報導

微波爐方便又快速，是許多人的廚房寶物，但是卻有很多人不知道微波爐其實也有一些「小禁忌」。國外日前就有一名男網友將雞蛋打入水杯中，放進微波爐加熱，沒想到加熱後拿出來時，整顆雞蛋突然爆炸，蛋液連同熱水就這樣噴到他的臉上，導致他的臉部與胸口嚴重燙傷，差點毀容。

TikTok網友蓋瑞（Gary McDougall，@8gazmcd1）日前為了要吃雞蛋，一如往常地將生雞蛋打入裝有水的杯子後，便將整個杯子放進微波爐裡加熱40秒。微波爐響了之後，他則將杯子拿出來。然而當他正準備用湯匙挖取雞蛋食用時，整顆蛋卻突然爆炸，滾燙的蛋液與熱水直接噴到他的臉部與胸口。

蓋瑞的室友見狀，立即將他送醫急救，但是蓋瑞包含臉部與上半身在內，全身多處燙傷，其中臉部最為嚴重，右眼甚至因此睜不開，所幸在經過治療後，並無大礙，而蓋瑞也在逐漸康復。蓋瑞事後在TikTok上傳影片，希望能提醒眾多網友。只見影片中的他，臉上依然留著火紅色的傷口，右眼則是依舊睜不開。

蓋瑞在影片中說，自己以前經常用這種方式煮蛋，根本不知道這是一個非常危險的行為，而這也是第一次發生類似意外，所以他才想要錄製影片呼籲大家不要使用這種方式煮蛋，影片隨後也引發熱烈討論。事實上，蓋瑞並不是第一個因為用微波爐煮蛋而引發爆炸的人，英國先前也有一名女性用微波爐加熱雞蛋，導致臉部一半以上遭受嚴種燒燙傷。

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