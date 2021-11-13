　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

▲▼ 海豚,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲美國一名男子自曝年輕時和雌性海豚發生性關係，期間長達6個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

現年70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）2010年出版了一本自傳，內容描述他曾在1970年代的大學時期，與一隻母海豚多莉（Dolly）發生6個多月的性愛關係。另一名NASA贊助的女研究員也曝露為了教海豚說話，也與朝夕相處的公海豚有過性行為。

根據《每日星報》報導，布倫納2014年接受《鏡報》訪問時表示，1970年代，當他還是一名大學生時，曾在佛州薩拉索塔（Sarasota）一家海洋樂園打工，被允許自由出入水池後，他和一隻雌性瓶鼻海豚（又稱寬吻海豚）多莉建立了超越平凡的感情。布倫納宣稱他在游泳時多莉總會游過來「誘惑」他，牠勾引人的方式是把擺弄好姿勢向他示意，讓布倫納「磨蹭」牠。

▲▼美國海軍研究所透過衛星相片指出，北韓極有可能對海豚實施軍事訓練。（圖／取自Pixabay）

▲布倫納聲稱，多莉是主動靠近他並擺好姿勢讓他磨蹭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

布倫納說，一開始他讓多莉不要這樣，因為自己對牠並不感興趣，過了一段時間，他心想「如果多莉是一個女人，我還會想出這些合理化的解釋與藉口嗎？」從此之後，他會避開其他公海豚，挑在快要休園的時間和多莉獨處，並和牠發生性關係，而這段「人豚戀」竟長達6個月。海洋公園倒閉後多莉被轉移到另一座設施，但最終牠在與布倫納初次見面的9個月後去世。

▲▼70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）自曝與母海豚發生性關係。（圖／翻攝自YouTube／Curios News）

▲70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）自曝與母海豚發生性關係。（圖／翻攝自YouTube／Curios News）

布倫納認為，多莉是自願停止呼吸的，「我稱它為戀愛關係，因為這就是如此，『她』的死讓我覺得糟透了，我陷入5年的憂鬱症。」然而，布倫納後來接受其他媒體訪問時也坦承，他在和多莉做愛之前就知道自己「對其他物種」具有性吸引力，「當我還是個青少年的時候，我和家裡的狗有過一些經歷，我試著和牠做愛，但沒成功，後來就放棄了。」

報導稱，布倫納不是第一個和海豚有過性行為的人類，早在1960年代，一項由NASA與美國海軍資助的實驗計畫，在加勒比海聖托馬斯島（Saint Thomas）的實驗室裡，訓練「2雌1雄」共3隻海豚試著「說人話」與人類交流，一名女研究員洛瓦特（Margaret Howe Lovatt）花了2年試著透過放慢語速等方式，像父母教育孩子說話般，訓練海豚模仿她的聲調與聲音。

▲▼法國今年高達1100隻海豚莫名擱淺沿岸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名女研究員也在受訪時坦承，曾海豚達到性高潮，抒發牠的性衝動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，唯一的公瓶鼻海豚彼得（Peter）正值青春期，經常有「性衝動」，還會在洛瓦特身上不斷「磨蹭」，這種衝動擾亂了學習，她不得不將彼得帶到另一個水池與2隻母海豚分開，後來每當彼得「性奮過頭」，洛瓦特就會幫牠達到「性慰藉」，只要抒發了牠的性衝動後就能繼續教學。洛瓦特曾說，彼得很淘氣。

洛瓦特說，「彼得知道我就在那裡，彼得也在那裡，對牠來說這是性行為，但對我來說不是『性愛』，也許是種感性。」後來NASA中止了研究計畫，彼得被轉移到邁阿密的一個實驗室，和洛瓦特分開不久後彼得在水中溺死了，據悉這是海豚憂鬱時會出現的行為，不像人類自動換氣，海豚每次呼吸都是有意識的努力，若生活變得難以忍受，牠們會深呼吸，接著沉入水底，不再呼吸。

布倫納認為，洛瓦特應該早點說出她和彼得的關係，而且她對享受和彼得在一起的時光做出的描述有點「令人遺憾」，因為這並不常見，所以人們認為這是錯誤的，「跟海豚做愛有種非常超然的感覺，海豚很有意識，是一種具有智慧與創造性的生物，而性交是一種讓其感情圓滿的行為。」

►男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
瑪莎惡煞黑歷史再起底！現身海派酒店鬥毆現場
元祖級手搖飲還活著！內行推爆「不起眼雞排」：屌打速食店
水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天
S.H.E合體泡裸湯　Ella全看光...爽爆姐妹身材
尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正
女網紅爆乳走紅毯「正面重摔」　手抖失眠瘦一圈
被指縱放瑪莎3煞　警方：2人押人未動手也是共同犯案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

高雄鋼鐵人隊史首戰湧入4125人　被簡浩6記三分射爆吞敗

宋慧喬、張基龍戲外灑糖！最萌身高差「背後擁抱」畫面太養眼

味全攜手遠東商銀　首推棒球聯名金融卡！限量3千張

批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

朱祥麟隔7個月開轟！一棒逆轉　5局味全2比1兄弟

獅又「誤」事　猿林子崴好投助隊5局3比0領先　

影／公布專輯成績方式超狠！男團打開木盒「全員尖叫彈起來」

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

女傭長期遭性侵　側錄雇主強揉胸、摳下體影片曝

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

抓姦抓到閨蜜　正宮小三正面對決影片瘋傳

爆乳瘋女闖圍欄示愛　公獅趴地看傻

歐洲近200萬例確診　死亡數佔全球過半

23歲就退休！她靠1招解鎖財務自由

譚德塞點名「這2國」還沒打疫苗！

NBA球星大力挺台！108秒影片：台灣屬於台灣人

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

通膨來襲資產暴增都假的　對沖基金巨頭：這種人最慘

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

更多熱門

相關新聞

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

美國參議院6月在兩黨支持下通過《2021美國創新與競爭法》（USICA），此法案旨在增加美國在「對抗中國」上的競爭力。然而，路透社獨家報導揭露，近幾周以來，中國大使館持續遊說美國企業高層，希望他們敦促國會議員放棄這項抗中法案。

白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉

白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

馬斯克又賣股了　套現近1918億

馬斯克又賣股了　套現近1918億

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

關鍵字：

海豚美國人豚戀海豚做愛性行為跨物種北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面