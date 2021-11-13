杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

▲菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的發言人13日宣布，杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）已登記參選副總統，結束數個月以來各界的猜測。她將和前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子聯手參選，結束數個月以來各界的猜測。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人13日表示，薩拉已經遞交了參選副總統的相關文件。薩拉淵先接替杜特蒂擔任納卯市（Davao）市長，但在9日宣布，不會競選連任，接著在11日退出自己在2018年創立的HNP黨（Hugpong ng Pagbabago），正式請辭黨主席職位，讓外界紛紛猜測，她是否想要角逐總統大位。

JUST IN: Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio is the running mate of presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. in #Halalan2022, according to the document of Marcos' camp. | via @jacquemanabat pic.twitter.com/eozicuh3L1 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 13, 2021

薩拉雖未於總統參選領表截止前赴選舉委員會登記，根據菲律賓法規，若有政黨提名參選人於11月15日前退選，薩拉即可替補成為總統參選人。菲律賓選舉委員會（COMELEC）證實，薩拉所屬政黨基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）已撤回先前的候選人資格證書，由薩拉負責接替。

菲律賓當地媒體也指出，薩拉將和菲律賓聯邦黨（PFP）聯合競選下任總統，而該黨提出的總統參選人則是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。薩拉的弟弟塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）則會投入參選納卯市長。

菲律賓和其他總統制國家不同，總統和副總統是分別選舉產生，所以可能出現總統和副總統屬於不同的政黨；另外，副總統任期和總統一樣為6年，和總統不同的是，副總統可以連任一次。

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