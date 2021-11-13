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食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑如煉獄

▲▼食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑　宛如煉獄。（圖／Dawn Kafi）

▲馬力斯出現後遺症後，暴瘦許多。（圖／Dawn Kafi）

記者王佩翊／編譯

新冠病患染疫後除了要面對令人不適的症狀外，還有許多人面臨「長期新冠」等恐怖後遺症，相較於失去嗅覺與味覺，有部分的患者在康復後會產生味覺、嗅覺倒錯（parosmia），氣味變得惡臭，或是食物嘗起來像糞便。一名來自英國的11歲男孩就面臨了這個困擾，不管吃什麼或喝什麼都會吐，導致他現在嚴重脫水，甚至因此重新住院。

根據《鏡報》報導，11歲的馬力斯9月20日確診新冠肺炎，一開始雖然沒有任何症狀，但是在隔離治療的10天內，他突然失去味覺與嗅覺，最後甚至出現味覺倒錯的症狀。他的媽媽表示，馬力斯一開始與新冠病毒相處的很好，他總是戴著口罩，也沒有引發重症，但是從某一刻開始，卻因為味覺、嗅覺倒錯使他不斷嘔吐，自此之後就開始拒絕進食。

馬力斯的媽媽說，對他而言，所有食物吃起來都像糞便，水喝起來像是腐爛的臭雞蛋，只要一進食就會害他反胃。她還表示，不光是食物，生活中的任何味道都有可能導致馬力斯反胃想吐，她甚至為此停止在家中做飯，就是為了不讓家裡出現食物的味道。

馬力斯因為一直無法進食，長期缺乏營養，身體最終出現問題，然而儘管家人帶著他求醫，但卻依舊被院方告知「沒有任何問題」。直到11月1日，馬力斯已經虛弱到無法站立，說話也說不清楚，被緊急送往醫院治療。他到院後被診斷嚴重脫水，必須要輸液，直到現在病情仍在持續惡化，體重也不斷下降，讓媽媽崩潰不已。

由於馬力斯的血液和血氧濃度都很正常，因此一開始住院時，醫師也只表示，不須太過擔心。然而馬力斯在醫院待了10天後，情況依舊沒有好轉，醫師這才決定替他進行進一步治療，而這時距離馬力斯出現味覺倒錯的情況已經超過50天。

據統計，有約65%的新冠患者會失去嗅覺與味覺，然而其中約10%會發展成「嗅覺定性障礙」，也就是嗅覺倒錯或是更罕見的幻嗅症。專家認為，罹患嗅覺倒錯的人會聞到噁心的味道，是因為嗅覺其實尚未完全恢復，他們只能聞到物質中的某幾種揮發性化合物，但這些物質單獨聞起來卻特別難聞，甚至強度更高。例如咖啡中含有硫化物，這些化合物和其他分子結合在一起時，能夠聞到迷人的咖啡香，但單獨聞起來卻可能令人作嘔。

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