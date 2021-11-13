中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

▲路透社獨家揭露，中國駐美大使館試圖聯繫美國企業高層，希望拉攏商業界的力量阻擋美國國會通過抗中法案。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國參議院6月在兩黨支持下通過《2021美國創新與競爭法》（USICA），此法案旨在增加美國在「對抗中國」上的競爭力。然而，路透社獨家報導揭露，近幾周以來，中國大使館持續遊說美國企業高層，希望他們敦促國會議員放棄這項抗中法案。

根據路透社報導，有4名知情人士透露，中國駐華盛頓大使館經濟商務辦公室透過信件或會晤，希望能拉攏美國企業高層與商業團體出面，反對國會提出的對中國不利的法案，而中國官員更在信中警告，如果相關法案正式通過立法，美企將面臨在中國市場佔有率或營收減少的風險。

路透社認為，這些信件是分別發送給許多人的，內容明確要求美企反對USICA與《確保美國全球領導地位與接觸法案》（又稱老鷹法案，Eagle Act），而這兩項法案在人權與貿易問題上都對中國採取強硬立場，北京視其為美國遏制中國經濟與地緣政治實力的作為。目前為止，中國駐華盛頓大使館並未回應路透社的提問。

路透社確認了幾封信件的相同部分內容寫道，「誠摯地盼望您，在敦促國會議員們放棄零和思維與意識形態偏見上，能發揮積極作用，停止推動與中國相關的負面法案，刪除負面條款，才能及時為雙邊經貿合作創造優良環境。」

另一部分的內容則稱，「那些具負面影響的中國相關法案，在導致中國企業利益受損的同時，將不會保護美國企業的利益，只會傷害所有人」、「推動摒除中國的供應鏈將不可避免地導致中國市場對美國產品的需求下降，讓美企失去在中國的市占率與收入。」然而，中國的要求讓部分收到信的美國人擔憂，未來若在類似議題上遊說議員，可能被視為違反《外國代理人登記法》（FARA），因此沒有消息來源願意證實收到中國的相關訊息。

有2名消息人士指出，他們在與中國駐美大使館工作人員的當面會談中也收到了類似訊息，其中一人表示，「這是外國政府的直接要求。」另一名消息人士則說，中國這種做法似乎是為了讓企業使力，延遲國會立法程序，而不是企圖全面阻擋法案通過。

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