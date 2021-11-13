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兒子很乖？他隨機刺殺正妹…兇殘影片曝！律師母詭辯　鄰居曝真相

▲▼土耳其女建築師遭陌生男子持刀砍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其女建築師遭陌生男子持刀砍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

全球無差別殺人事件頻傳，土耳其一名27歲女子夜晚獨自走路返回住處時，突然遭到一名手持武士刀的陌生男子狂砍，緊急送醫後仍不治身亡。令人氣憤的是，男子的母親是名律師，她在法庭上不停為兒子辯護，強調兒子有嚴重精神疾病，但過去幾年都拒絕治療；男子的父親也說，「他這幾年很乖，他很愛刀劍，都是自己從網路上買的，但他連隻蒼蠅都不敢殺。」

▲▼土耳其女建築師遭陌生男子持刀砍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其建築師善吉茲（Basak Cengiz）遭陌生男子持刀砍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，現年27歲的建築師善吉茲（Basak Cengiz）日前被公司從安卡拉派到伊斯坦堡出差，她在9日晚間下班後，原本要和同事聚餐，但因為加班到太晚，所以決定自行走回飯店，沒想到卻遭到陌生男子波茲（Can Goktug Boz）。從曝光的監視器畫面可以看到，波茲快步跟上善吉茲後，竟拿出一把超長武士刀，直接朝她刺去。

善吉茲立刻倒在牆邊，波茲隨即上前又補了兩刀，兩人滾倒在地後，波茲又馬上站起朝她砍了兩刀；善吉茲痛苦地在地上爬行，試圖向外求援，而波茲拿著武士刀在旁晃了晃，又補了兩刀，直到有路人和車輛停下來，他才拿著長刀落荒而逃。

路過的民眾將善吉茲緊急送醫後，她仍因傷勢過重宣告不治，警方也立刻將波茲逮捕。警方表示，波茲的精神狀況非常不穩定，他房間牆上寫滿「刺傷他們的肚子」、「設下陷阱」、「殺死那些吵鬧的人」等恐怖文字。波茲向警方說，他也不知道為何要殺善吉茲，「我可能是被我看的電影影響了，我想殺人，想殺女人。」

令人感到更氣憤的是，波茲的母親是名律師，她在法庭上不停為兒子辯護，強調兒子有嚴重精神疾病，但過去幾年都拒絕治療，「他從14歲開始就在接受治療，但我們無法強迫他按時服藥，而過去兩三年他也拒絕治療，也不願和我見面，我要求觀察並治療他。」

波茲的父親阿里（Ali Boz）則坦承，兒子非常喜愛刀和劍，家中搜出3把劍、7把刀都是他自己上網買的，「我有告訴他別買。」阿里說，波茲過去三年精神狀況都非常平靜，這三年也都獨自生活，「他甚至不會自己開天然氣，連一隻蒼蠅都不會傷害。」

▲▼土耳其女建築師遭陌生男子持刀砍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲遭砍身亡的善吉茲6個月前才剛訂婚。（圖／翻攝自推特）

當地媒體《SABAH》報導指出，波茲的鄰居早就發現異樣，「他（波茲）從早到晚不停吼叫，而且這幾天變得更頻繁，甚至有一天還對著附近的孩子揮劍說『我要殺了你們』。」另一名鄰居則說，「這半年以來就持續聽到他的叫罵聲，3個月前報警時，警察只說他的家人都還在，這個社區有很多孩子，他可能會把我們都砍了。」

遭砍身亡的善吉茲不久前才剛訂婚，他的未婚夫與家人也在葬禮上哭到泣不成聲，「她是一個天使，她對這個世界太重要了，我原本星期天要去接她回家，因為出差要結束了，我們在半年前訂婚，原本要開始籌備婚禮了，現在我只能去把她的遺體接回來，我要看到兇手被判死刑。」

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