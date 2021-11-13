AZ疫苗宣布調漲！不再以成本價販售　阿斯特捷利康：須適度獲利

▲AZ疫苗價格將調漲，阿斯特捷利康預計從第4季度起轉為適度獲利的模式供貨。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

與牛津大學合作研發出AZ疫苗的製藥公司「阿斯特捷利康」（AstraZeneca）12日表示，從第4季度開始疫苗銷售將從原本非營利的成本價，轉為「適度獲利」的定價模式。

根據《衛報》、美聯社報導，阿斯特捷利康公布截至9月份的季度更新中，營收表現增長了約50％，達到創紀錄的99億美元，原因是AZ疫苗在第3季度的銷售額成長至10億美元，而近期收購亞力兄製藥（Alexion）後，罕見疾病部門也首次增加了13億美元的收入。

然而，出於與牛津大學達成的協議，阿斯特捷利康迄今在疫情期間供應的AZ疫苗都是以大約2到3美元的「成本價」銷售，而輝瑞/BNT與莫德納等其他新冠疫苗的製造商則持續以利用訂單創造巨額利潤。11月稍早輝瑞藥廠表示，估計在加強劑疫苗與兒童疫苗後，今年的BNT疫苗銷售額將達到360億美元，明年則估達290億美元。

阿斯特捷利康12日宣布，隨著新冠疫情逐漸進入「地區性流行」階段，從第4季度AZ疫苗開始轉變為「適度獲利性」的定價模式，來抵銷開發抗體雞尾酒療法相關的研究成本。執行長蘇博科（Pascal Soriot）堅稱，阿斯特捷利康未來的AZ疫苗價格將是負擔得起的分級定價，具體將取決於各國的支付能力，這款疫苗將不會成為「巨大的利潤來源」。

蘇博科表示，當別人已從疫苗中獲利時，他並「不後悔」沒有跟著這麼做，而且堅持新冠疫苗是有願景的，AZ疫苗目前是全球第二大疫苗注射量的廠牌，僅次於中國科興疫苗，「我們都為疫苗產生的影響感到驕傲，我們挽救了100萬人的性命，讓數百萬人免於住院治療。」

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