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衝動與癌男閃婚！尪3個月後病逝她卻守寡20年　只為了「向日葵」

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲兩人才剛談婚論嫁，男友就被確診罹患肝癌末期。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本人氣綜藝節目《能跟你回家嗎？》因為受訪者許多真實又感人的故事深受觀眾歡迎，而10月27日剛播出的新集數中製作單位正好採訪到一名居酒屋美魔女老闆娘，沒想到卻意外翻出老闆娘笑容下埋藏20年的悲痛虐戀。儘管如此，如今隻身一人的她卻仍在鏡頭前堅強表示，「現在很幸福。」讓觀眾們看得不忍鼻酸。

這名女性除了固定的全職工作外，也和朋友合資開了一間預約制的居酒屋。她平時獨自一個人住在西荻窪的一棟28年6房4廳豪華住宅中，原本父母住在2樓，而她本人住在1樓，但自從父母親過世後，便剩她獨自一人在這空蕩的房子裡生活。就在採訪的前一年，17歲的狗狗也因為年紀大離世。

製作單位跟著受訪者來到2樓時，她表示，當初母親在世時，因為腦中風要坐輪椅，因此父親特地花了一大筆錢把樓梯改建為電梯。而回到她所住的1樓時，最先映入眼簾的是她年輕時和一名男子的合照。這名美魔女老闆娘表示，照片中的人正是她20年前就病逝的老公。

據悉，兩人原先是公司同事，因工作認識4年後開始交往，南方更在交往6年後向她求婚，怎知道卻像命運捉弄人一樣，男方在提出結婚的3個月後，突然確診肝癌末期，更被醫師診斷只剩3個月的壽命。

男友2個月後因病情惡化住院治療，當時兩人雖然還沒有結婚，但是因為為了照顧男友，以家屬身分與醫師討論病情和詳細的治療手段，深情的她不顧男友已經重病，堅持登記結婚。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻,友誼,朋友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲居酒屋老闆娘和男友交往6年，包含當朋友的時間在內，認識超過10年。（圖／取自免費圖庫pexels）

在兩人登記結婚的3個月後，在家休養的先生卻突然昏倒，送院後不治身亡，享年36歲，而當時居酒屋老闆娘也才39歲。儘管一起走過了10年歲月的兩人在結婚3個月後就面臨生離死別，但是她卻一點也不後悔。她表示，「我們對衣服的品味、笑點或是吃飯的口味全都很相像，光是在一起就很舒服。當我知道他已經快不行的時候，就覺得如果現在不結婚，我一定會後悔。」

當時兩人結婚結得匆忙，先生來不及準備婚戒，但也正因如此她十分珍惜所有從先生那裡獲得的東西。她說，曾經在明信片上面看到向日葵的花語是「要一直在一起」，此後她每天都會買向日葵去探病，而先生最後也在送給她的明信片上親手畫上向日葵，宛如兩人之間的小秘密。那張明信片最後則成為她能撐過這20年的巨大力量。

就這樣過了20年，如今老闆娘依舊沒有再婚，雖然總是想著為什麼只有自己和其他人不一樣，但如今一心只想要代替先生，完成他生前想做的事，所以才開了居酒屋，想要做出美味的料理，而光是這樣就已經足夠讓現在的她感到幸福。

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