馬斯克又賣股了！累計脫手特斯拉股票640萬股　套現近1918億

▲ 馬斯克持續賣股套現。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）連續5天脫手特斯拉股票，12日又賣出120萬股，使得他本周處分的股票來到640萬股，總價值約69億美元（約新台幣1918億元），不過這與他先前在推特上承諾賣出的10%股票還有很大一段距離。

《彭博》根據一份監管機構申報文件報導，馬斯克此前幾天內已經陸續出售約510萬股特斯拉股票，價值約57億美元，12日又賣出120萬股，價值12億美元（約新台幣334億元）。

美國證券交易委員會提交的文件顯示，他8日賣出逾93萬股，10日拋售350萬股，11日出售近64萬股。其中10日的交易並不在馬斯克原先的計畫內，證券交易委員會也未在文件上列出出售原因，因此被指可能與他6日在推特上的投票有關。

馬斯克6日在推特發文，將他是否該出售10%特斯拉股票的問題交給網友投票決定，近360萬推特用戶中近58%投下贊成票，而馬斯克隨後脫手價值57億美元股票。特斯拉股價12日下跌12.8%，收盤1033.42美元，本周跌幅超過15%，為2020年3月來單周最大。

這次投票飽受爭議，主因為馬斯克本周部分交易是根據一份他在9月預先安排的計畫，遠比他發起投票的時間早得很。他9月也曾宣布，可能在年底前行使「很大一部份」股票選擇權，但未提及他有大量股票必須在2022年8月到期前行使選擇權。

CNBC指出，馬斯克2012年獲得特斯拉股票選擇權，可以每股6.42美元買進2280萬股自家股票，將於明年到期。行使選擇權對馬斯克來說將是很大一筆收入，但同時也必須為2012年和2021年的股價差支付超過50%稅款，金額料將高達150億美元，因此必須賣股套現。

從監管文件無法確認馬斯克本周賣股是否有部分或全然與推特投票有關，也無法得知他是否會持續拋售，直到達成他承諾的10%股票為止。他截至目前賣出約640萬股，欲達成10%門檻，共須賣出1700萬股。若將可執行選擇權納入所有股權中，他還得脫手更多。

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