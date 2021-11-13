　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克又賣股了！累計脫手特斯拉股票640萬股　套現近1918億

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克持續賣股套現。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）連續5天脫手特斯拉股票，12日又賣出120萬股，使得他本周處分的股票來到640萬股，總價值約69億美元（約新台幣1918億元），不過這與他先前在推特上承諾賣出的10%股票還有很大一段距離。

《彭博》根據一份監管機構申報文件報導，馬斯克此前幾天內已經陸續出售約510萬股特斯拉股票，價值約57億美元，12日又賣出120萬股，價值12億美元（約新台幣334億元）。

美國證券交易委員會提交的文件顯示，他8日賣出逾93萬股，10日拋售350萬股，11日出售近64萬股。其中10日的交易並不在馬斯克原先的計畫內，證券交易委員會也未在文件上列出出售原因，因此被指可能與他6日在推特上的投票有關。

馬斯克6日在推特發文，將他是否該出售10%特斯拉股票的問題交給網友投票決定，近360萬推特用戶中近58%投下贊成票，而馬斯克隨後脫手價值57億美元股票。特斯拉股價12日下跌12.8%，收盤1033.42美元，本周跌幅超過15%，為2020年3月來單周最大。

這次投票飽受爭議，主因為馬斯克本周部分交易是根據一份他在9月預先安排的計畫，遠比他發起投票的時間早得很。他9月也曾宣布，可能在年底前行使「很大一部份」股票選擇權，但未提及他有大量股票必須在2022年8月到期前行使選擇權。

CNBC指出，馬斯克2012年獲得特斯拉股票選擇權，可以每股6.42美元買進2280萬股自家股票，將於明年到期。行使選擇權對馬斯克來說將是很大一筆收入，但同時也必須為2012年和2021年的股價差支付超過50%稅款，金額料將高達150億美元，因此必須賣股套現。

從監管文件無法確認馬斯克本周賣股是否有部分或全然與推特投票有關，也無法得知他是否會持續拋售，直到達成他承諾的10%股票為止。他截至目前賣出約640萬股，欲達成10%門檻，共須賣出1700萬股。若將可執行選擇權納入所有股權中，他還得脫手更多。

►馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「套現305億」繳稅
►盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核
►馬斯克身價2天蒸發1.4兆！1篇推文害特斯拉慘崩　外媒：他早有預謀

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
《尚氣》又爆辱華！這幕藏「4神秘數字」網全傻：漫威很敢
趙正平鏡頭外飆「妳什麼咖 」全放送！　她出面認了
買長榮航被笑　她狂買127張「損益飆149萬」狠打臉：旅費g
夫妻出遊遭撞死畫面曝光！屁孩飆速地上噴出10公尺火線
工作人員訂便當踩雷！浩子「當場爆氣」臭臉整天
飛撲救跳樓女！消防員「被拖著墜樓」身亡
國光女神忍淚「遭綜藝前輩摸胸」！她4年翻身變內衣大亨
打高端白挨針　高嘉瑜卻嗨喊「賺到了！」遭網砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衝動與癌男閃婚！尪3個月後病逝她卻守寡20年　只為了「向日葵」

你與首富的距離！年賺2700萬「不吃不喝28萬年」　才追得上馬斯克

馬斯克又賣股了！累計脫手特斯拉股票640萬股　套現近1918億

南韓「新冠重症」連續4天創新高！　接種覆蓋率逼近8成

北韓特務接連「離奇失蹤」！當局震怒...總動員尋人：死也要見屍

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

才於10月如願登上太空...美科技公司創辦人「墜機身亡」！享年49歲

出狠招！奧地利「未打疫苗者」擬禁止外出　總理怒批1數據太可恥

爆乳瘋女闖動物園！拍屁高喊「獅子王我愛你」還狂撒鈔　公獅看傻

日「親中派」外相林芳正熱線布林肯　一致認同台海穩定重要性

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

衝動與癌男閃婚！尪3個月後病逝她卻守寡20年　只為了「向日葵」

你與首富的距離！年賺2700萬「不吃不喝28萬年」　才追得上馬斯克

馬斯克又賣股了！累計脫手特斯拉股票640萬股　套現近1918億

南韓「新冠重症」連續4天創新高！　接種覆蓋率逼近8成

北韓特務接連「離奇失蹤」！當局震怒...總動員尋人：死也要見屍

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

才於10月如願登上太空...美科技公司創辦人「墜機身亡」！享年49歲

出狠招！奧地利「未打疫苗者」擬禁止外出　總理怒批1數據太可恥

爆乳瘋女闖動物園！拍屁高喊「獅子王我愛你」還狂撒鈔　公獅看傻

日「親中派」外相林芳正熱線布林肯　一致認同台海穩定重要性

「柯賜海分身」沉寂多年貪賭賠百萬　林裕投身公益：找到新方向

住宜蘭唯一歐風莊園飯店！房內享冷熱雙泉　免費搭小黃、玩觀光工廠

衝動與癌男閃婚！尪3個月後病逝她卻守寡20年　只為了「向日葵」

怕行車糾紛他問「準備什麼防身最好」？網：帶東西下車只會更慘

中油於高雄成立5G AIoT推動專案辦公室　朝智慧化企業發展

LIVE／四大公投首場意見發表會登場　正反方正面對決

SEVENTEEN出道6年傳喜訊！辦視訊簽售　寵台粉祭專屬福利

春節居家檢疫違規　陳時中：「裁罰級距細分」加強處分

正妹恩人在哪裡！男突失去心跳倒地斷氣　她們輪流CPR成功搶命

罷昶二階連署錯假率30%　許智傑批泛藍愛造假：怎麼教小孩？

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

國際熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

女傭長期遭性侵　側錄雇主強揉胸、摳下體影片曝

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

抓姦抓到閨蜜　正宮小三正面對決影片瘋傳

23歲就退休！她靠1招解鎖財務自由

NBA球星大力挺台！108秒影片：台灣屬於台灣人

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

歐洲近200萬例確診　死亡數佔全球過半

通膨來襲資產暴增都假的　對沖基金巨頭：這種人最慘

辣媽「罹癌第4期」崩潰酗酒6年才知是誤診

嬌生集團宣布將一拆為二　消費者業務與製藥分家

白宮正式聲明：「拜習視訊會」15日登場

爆乳瘋女闖圍欄示愛　公獅趴地看傻

更多熱門

相關新聞

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

美國司法部宣布，前總統川普昔日首席策士巴農（Stephen Bannon）因違抗聯邦眾議院調查1月6日國會大廈遇襲事件特別委員會所發出的傳票，拒絕作證，今天遭到起訴。

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

日親中派外相熱線布林肯　一致認同台海穩定重要性

日親中派外相熱線布林肯　一致認同台海穩定重要性

新冠藥物再現曙光！歐盟批准「2款療法」

新冠藥物再現曙光！歐盟批准「2款療法」

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

關鍵字：

馬斯克北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

女傭長期遭性侵　側錄雇主強揉胸、摳下體影片曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面