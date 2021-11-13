才於10月如願登上太空...美科技公司創辦人「墜機身亡」！享年49歲

▲德弗里斯(左1)10月才與其他3名太空人登上宇宙。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國私人航太公司「藍色起源」（Blue Origin）為亞馬遜創辦人貝佐斯所屬，原本才於10月透過新雪帕德火箭（New Shepard）載上4名太空人飛向宇宙，豈料才不到短短1個月就發生了憾事，其中一名太空人德弗里斯（Glen de Vries）於當地時間11日搭乘私人小型飛機時墜機而不幸罹難，享年49歲。

根據《CNN》報導，德弗里斯不僅是美國科技軟體公司Medidata Solutions的共同創辦人，也是法國軟體公司達梭系統（Dassault Systèmes）生命科學與醫療保健部門的副董事長，在德弗里斯失事罹難後，達梭系統發言人正式對外證實這項令人沉痛的消息，「我們向德弗里斯的家人表達慰問與支持，也向Medidata團隊致上最真切的哀悼之意，這團隊是他共同創立的。」

達梭系統發言人表示，「他孜孜不倦的精力、同理心與開拓精神，在每個認識他的人身上留下印記，我們真的想念德里弗斯，他的夢想、也是我們共同的夢想依然存在，我們會追隨他的腳步，激情追求生命科學與醫療保健的進步。」

▲德弗里斯所搭乘的新雪帕德火箭魚10月13日發射升空。（圖／達志影像／美聯社）

美國紐澤西州警方表示，德弗里斯生前搭乘的這架單引擎小型飛機塞斯納172型（Cessna 172），從紐約市起飛後，於當地時間11日在紐約市西北約40英里的漢普頓鎮（Hampton Township）某茂密的叢林墜毀，同行的還有德弗里斯的友人費雪（Thomas P. Fischer），兩人雙雙罹難，目前正由美國國家運輸安全委員會調查事發原因。

報導指出，德弗里斯其實具有儀表等級的飛行資格（instrument rating），這代表他在能見度低時，可以僅透過參考飛機儀表來駕駛飛機進入雲層，而他的同行友人費雪則是某飛行學院的首席講師，不過當局並未透露失事前究竟是誰駕駛飛機。

據悉，德弗里斯生前並未對外透露他花了多少錢購買新雪帕德火箭的座位，他曾告訴《CNN》，無論得花上多少錢，在回到地球後，一切都是值得的。藍色起源發言人沉痛表示，「聽到德弗里斯的死亡消息，我們感到非常震驚！他帶給藍色起源團隊與其他船員許多生命上的正能量，我們對他在航太科技的熱情、慈善工作上感到敬佩。」

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