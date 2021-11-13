爆乳瘋女闖動物園！拍屁高喊「獅子王我愛你」還狂撒鈔　公獅看傻

Woman in blond wig caught on video cavorting with lion at the Bronx Zoo https://t.co/pFeMGsar6L pic.twitter.com/YHwMhNzcip — New York Post (@nypost) November 12, 2021

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）日前發生一起離譜事件，有一名穿著紅色爆乳裝的女子，竟然直接跳入獅子的圍欄中，大聲喊著「獅子王，我愛你！」甚至一邊大撒100美元紙鈔，讓一旁的人全都看傻眼，就連圍欄中的獅子都貌似無奈地盯著她看。

根據《紐約郵報》報導，有名穿著紅色緊身爆乳洋裝的女子，頭戴金色假髮、披著豹紋圍巾、手拿一束玫瑰花在11日下午跳入獅子的圍欄中，接著大聲喊著「獅子王，我愛你！」甚至將一疊價值100美元的紙鈔灑向空中，然後再轉過身對著一頭公獅猛拍屁股。

#UPDATE: Police ID woman who entered Bronx Zoo lion's den as 'Lion Lady,' who pulled similar stunt in 2019 https://t.co/Z3tqdyLGhM pic.twitter.com/QxFdtDyzXs — WCBS Newsradio 880 (@wcbs880) November 13, 2021

從曝光的影片可以看到，當女子跳入圍欄後，有一頭公獅一開始站起來表示警戒，但不久後又選擇坐下來，直盯著該名女子看，感覺有點無奈。園方表示，女子所站的前方還有一條護城河，沒有真的跳入獅子園，但這種行為仍造成現場民眾和獅子的危險，將會控告女子非法入侵。

警方指出，這名女子名叫奧特里（Myah Autry），她在2019年就曾聲稱自己是獅子轉世，同樣闖入布朗克斯動物園的獅子欄舍，隔年被逮捕後，還被強制進行精神鑑定。她當時曾向媒體表示，「我一點都不怕獅子，我要讓獅子知道，我愛你。」

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