澳洲國防部長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)10日表示,若中國使用武力改變台灣現狀,美國及其盟友將採取具體行動。澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)對此表示,若美國採取行動保衛台灣,很難想像澳洲不加入美國行列。

《澳洲人報》(Australian)13日以「達頓表示,一定要協防台灣對抗北京」(Defending Taiwan against Beijing is a must, says Peter Dutton)為題,刊登達頓的訪問。他指出,「若美國選擇採取行動,我無法想像我們不支持美國。我依然認為,我們應該誠實地面對這一點,在不預先做出承諾的情況下,綜觀所有事實與狀況。也許在某些情況下,我們不會採取那樣的選擇,但我無法想像那種情況。」

《路透社》指出,中國國防部日前譴責美國國會代表團訪台一事,共軍隨即於9日宣稱,向台灣方向進行戰備巡邏。達頓對此指出,「(中國)進入台灣的意圖非常明確,我們需要確保做好高度的準備,以我們的能力產生更大的威懾感,我認為這是令我們的國家處於強大地位的方式。」

