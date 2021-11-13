澳洲國防部長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

▲ 達頓表示，很難想像澳洲不加入美國協防台灣的行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日表示，若中國使用武力改變台灣現狀，美國及其盟友將採取具體行動。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）對此表示，若美國採取行動保衛台灣，很難想像澳洲不加入美國行列。

《澳洲人報》（Australian）13日以「達頓表示，一定要協防台灣對抗北京」（Defending Taiwan against Beijing is a must, says Peter Dutton）為題，刊登達頓的訪問。他指出，「若美國選擇採取行動，我無法想像我們不支持美國。我依然認為，我們應該誠實地面對這一點，在不預先做出承諾的情況下，綜觀所有事實與狀況。也許在某些情況下，我們不會採取那樣的選擇，但我無法想像那種情況。」

《路透社》指出，中國國防部日前譴責美國國會代表團訪台一事，共軍隨即於9日宣稱，向台灣方向進行戰備巡邏。達頓對此指出，「（中國）進入台灣的意圖非常明確，我們需要確保做好高度的準備，以我們的能力產生更大的威懾感，我認為這是令我們的國家處於強大地位的方式。」

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