新冠藥物研發再現曙光！歐盟正式批准「2款療法」　南韓藥廠在列

▲南韓生技藥廠賽特瑞恩所研發的新冠治療藥物「Regkirona」正式獲歐盟批准使用。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內生技藥廠賽特瑞恩所研發的新冠病毒抗體治療藥物「Regkirona」（렉키로나，編碼為CT-P59）與美國雷傑納隆藥廠（再生元製藥，Regeneron Pharmaceuticals）所研發的Ronapreve，這2款新冠抗體治療藥劑於當地時間12日正式獲得歐盟（EU）批准使用，即日起可在歐洲當地給有重症高風險患者使用。

根據《韓聯社》，歐洲藥品管理局（EMA）於當地時間12日在官網上表示，Regkirona、Ronapreve等2款藥物在歐盟已獲得正式批准使用，而此項決定正是依據歐盟聯盟委員會（EC）於12日批准2項藥品在歐洲販賣後所做出的裁決。

賽特瑞恩所研發的Regkirona，正式成為南韓首個在歐洲批准使用的國產藥物。該藥物為靜脈注射型藥物，適用該款藥物的對象為無需供應氧氣、卻有著高度機率病情惡化至重症的18歲以上患者，建議使用方法為將該款藥物注射進靜脈約60分鐘。

至於美國雷傑納隆藥廠所研發的Ronapreve，CHMP則建議批准使用於感染新冠肺炎、且有高風險惡化至重症的12歲以上青少年與成人（體重至少40公斤以上），CHMP還建議該款藥物可用於預防12歲以上民眾感染新冠肺炎。

據悉，被視為南韓「國產1號」的新冠抗體治療藥物Regkirona已於今年7、8月分別通過印尼與巴西食藥當局的緊急批准使用，而在南韓當局於9月通過後，目前南韓國內已有127間醫療院所、共計2萬1366名患者使用該款藥物；而業者更透露，目前正加快速度研發同款藥物的「吸入型」藥物，透過支氣管黏膜項體內傳遞抗體，可用於居家治療，目前正在澳洲進行臨床實驗。

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