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女傭長期遭性侵　側錄公開雇主惡行！強揉胸、摳下體影片曝光

記者崔子柔／綜合報導

肯亞一名單親媽媽前往沙烏地阿拉伯當女傭，在蓋西姆省卡西姆的雇主家中服務，卻長期遭性侵，報警也不被理會，她才決定偷偷錄下一切過程，終於在PO上網路後受到關注，目前當地警方已展開調查。

根據當地媒體《RT新聞》報導，該名女傭PO出的影片在推特瘋傳，也有肯亞的網友替她聲援，從畫面中可見，雇主壓制該女後，強行觸碰其胸部、下體等私密處，甚至多次嘗試脫下她的褲子。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲女傭長期遭雇主侵犯。（圖／翻攝自推特）

該女多次奮力將雇主推開，最後等到雇主離開現場，她默默坐在預先架設好的鏡頭前拭淚，隨後將影片PO上網。

原先不受警方理會的事件，終於在受到網路關注後，讓當地警方展開調查，並將該影片列為證據。目前推特上許多網友標註「肯亞工人權利」的hashtag，希望各界重視類似事件。

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