NBA球星坎特大力挺台！108秒影片強調：台灣屬於「台灣人」

▲坎特再度發言挺台。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

曾公開力挺西藏獨立、香港反送中運動的NBA賽爾提克中鋒坎特（Enes Kanter）再度發言挺台灣，他今（13）日在推特PO出一段108秒的影片，強調「台灣屬於台灣人」。

坎特11日才PO出印有中華民國國旗的球鞋，強調台灣不會是中國的一部分，今日又發文表示，團結力量大，我們都站在台灣這邊。

My message to all freedom supporters watching this today is:



We are stronger together.

We must all #StandWithTaiwan,

support Taiwan, and defend democracy.

We must keep Taiwan free and safe.



Taiwan belongs to the TAIWANESE people!#IslandOfResilience pic.twitter.com/r925kNm2fY — Enes Kanter (@EnesKanter) November 12, 2021

「我們必須維護台灣的自由與安全，支持台灣，守護民主」，坎特身穿寫有「台灣不是中國」字樣的黑色T恤，並強調，「台灣屬於『台灣人』」。

坎特先前發文支持台灣時，總統蔡英文回應，謝謝阿坎跟台灣、自由民主的價值站在一起，「我們也會為你在球場上的表現加油！」