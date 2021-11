NBA球星坎特大力挺台！108秒影片強調：台灣屬於「台灣人」

▲坎特再度發言挺台。(圖/達志影像/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

曾公開力挺西藏獨立、香港反送中運動的NBA賽爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)再度發言挺台灣,他今(13)日在推特PO出一段108秒的影片,強調「台灣屬於台灣人」。

坎特11日才PO出印有中華民國國旗的球鞋,強調台灣不會是中國的一部分,今日又發文表示,團結力量大,我們都站在台灣這邊。

My message to all freedom supporters watching this today is:



We are stronger together.

We must all #StandWithTaiwan,

support Taiwan, and defend democracy.

We must keep Taiwan free and safe.



Taiwan belongs to the TAIWANESE people!#IslandOfResilience pic.twitter.com/r925kNm2fY