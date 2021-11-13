荷蘭應對疫情激增　可能實施3週部份封鎖

▲阿姆斯特丹街頭空無一人，荷蘭11月疫情再度吃緊，可能實施部分封鎖。（圖／路透）



中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

荷蘭（又譯尼德蘭）媒體報導，由於COVID-19確診人數激增，政府可能會實施為期3週的部份封鎖，首當其衝的是咖啡廳、餐館和酒吧必須在晚上7時關閉，非生活必需品商店也將關閉。

根據荷蘭新聞網站Dutchnews今天報導，荷蘭政府12日開會，可能會在晚間宣布為期3週的部分封鎖，以控制荷蘭飆升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，主要是咖啡廳、餐館和酒吧恢復符合社交距離的強制座位，以及必須在晚上7時關閉。

此外，非生活必需品商店也將關閉，體育比賽則可能在沒有觀眾的情況下繼續進行， 政府另建議民眾待在家中，若有訪客應不超過4人。

不過，荷蘭目前並未計劃實行全面宵禁。

荷蘭近期確診以及住院人數激增，上週以來每天檢測出陽性的人數已超過1萬人，其中在11月11日單日新增逾1萬6300例病例，是自2020年3月疫情大流行開始以來的最高紀錄。

針對確診數創新高，荷媒說明今年與去年檢測能量大不同，去年疫情檢測能量遠低於今年。

此外，目前有近1700人住院治療，而且住進重症加護病房者增至330人，若疫情趨勢不變，住院治療人數將繼續上升直至12月底。

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