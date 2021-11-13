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嬌生集團宣布將「一拆為二」　消費者業務與製藥分家

▲▼ 美國製藥商嬌生（Johnson & Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國製藥商嬌生（Johnson & Johnson）宣布計劃分拆為2家公司。（圖／達志影像／美聯社）

中央社紐約12日綜合外電報導

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布計劃分拆為2家公司，把銷售Band-Aid（OK繃）和泰諾（Tylenol）的消費者保健部門，與製藥部門分家。

嬌生聲明表示，將創造兩家「全球性領導企業，更有能力透過創新，為病患與消費者帶來更佳健康」。

這是繼奇異（General Electric）與東芝（Toshiba）之後，本週宣布將分拆旗下事業的第3家大型企業。

法新社報導，嬌生集團計劃於18到24個月內完成分拆，成為兩家上市公司。

嬌生集團執行長戈斯基（Alex Gorsky）表示，這是全 面評估後做出的決定。 他表示，董事會與管理階層認為，「分拆是加速我們服務病患、消費者與醫療保健專業人員的最好辦法，能為我們具才華的全球團隊創造機會，帶動獲利成長，而且最重要的是，能改善世界各地人民的醫療保健。」

嬌生集團表示，全球各地超過13萬6000名員工依舊是這些事業的骨幹。

美國綜合經營跨國集團奇異公司本週稍早宣布，將分拆成3家上市公司，分別專注於航空、醫療保健及能源。

日本電機大廠東芝公司今天宣布旗下事業將分割成3家公司，分別為基礎建設、硬體設備、半導體記憶體，預計2023年度下期成立兩家新上市公司。

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