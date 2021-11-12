印度神童又命中！詭異搖動連發「台灣人嚇壞」　3大災難倒數

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言災禍似乎又命中了，日前他曾警告9月到11月全球會有災禍，結果近日接連發生的地震讓網友不禁開始聯想。 日本10日晚間約11點47分左右規模6.6淺層地震，就連台灣也有感。台灣本島在10月24日下午1點左右也發生規模6.5的強震，全台搖晃嚇壞許多民眾。尼加拉瓜在當地時間11月9日凌晨也接連發生二起強震。

根據《香港01》報導，印尼伊里安查亞區在11日凌晨1時47分也發生規模6的強震，接連發生的強震也引起全球關注。阿南德在日前的預言影片中，曾預言9月到11月會有災禍，他在10月最新的影片也提到，12月10日後全球情況會再加劇，並有可能爆發3大危機。

▲接連發生地震引起外界關注。（示意圖／翻攝自Shutterstock）



阿南德表示，3大危機包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響美國，而美國是接下來受到較大影響的國家。他同時也解釋原因，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響。

阿南德日前的影片還預言疫情可能在12月會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家，而亞洲與歐洲恐要面臨持續的大寒大雨極端氣候，要到明年5月才會有轉機。不過，針對阿南德近年來多次的預言，唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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