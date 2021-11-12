　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

▲▼兒子染疫住院，7旬母餓2天爬出家門求救。（圖／翻攝自Facebook／Shee En Lim）

▲兒子染疫住院，7旬母餓2天爬出家門求救。（圖／翻攝自Facebook／Shee En Lim）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名7旬老婦在兒子確診新冠被送入院後，竟因行動不便受困家中，多日斷水斷糧。飢腸轆轆的老婦5日餓得受不了，只好負傷爬出屋外，向鄰居求助，還好友鄰與當地議員及時伸出援手，才讓老婦不至於獨自餓死家中。

綜合當地媒體報導，這名華裔老婦因為年邁生病、腿腳不便，一直以來都與失業的兒子相依為命。不過由於兒子數日前突然確診，被緊急送到醫院接受治療，導致失去依靠的老婦只能獨自在家，三餐沒有著落。

老婦餓了2天後實在受不了了，於是她強忍腿腳的疼痛，吃力地爬出屋外，向隔壁的馬來鄰居求助。鄰居將老婦扶到椅子上休息後，一直試圖釐清該如何幫助老婦，不過由於她不諳馬來文，因此鄰居只能透過她手中的名片，與可能可以為老婦提供援助的人聯絡。

撥通電話後，鄰居發現原來這是當地議員林師恩的聯絡方式。數個月前，林師恩曾為這名窮苦的老婦提供生活物資，並安排醫生為老婦清理右腳的傷口，因此老婦在危機中只能碰運氣再次向林師恩求助。

林師證實，他與團隊一直都有注意到老婦的家庭狀況，但這次由於兒子住院得十分突然，才導致憾事發生。他們趕緊為老婦買來便當後，也安排附近的一家咖啡廳負責她未來一周的三餐，暫時解決了老婦的燃眉之急。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
單親爸上班「待轉遭撞輾」死亡　嬤看2幼孫淚崩
淨水超市「買濾芯送球棒」！瑪莎惡少家業被惡搞　網看介紹笑了
女歌手無預警走下舞台「嘴對嘴親吻粉絲」　全場看傻
陳時中「無罩嗨唱」影片誰流出的？　他爆：民進黨自己人丟的
19歲少女淪生育機器　遭囚禁數月「性侵到懷孕為止」
百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度神童又命中！詭異搖動連發「台灣人嚇壞」　3大災難倒數

毅力號首次曝光火星岩層樣本　推算37億年前有湖泊

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

為賺2925元！她「工作到一半」警衝進來　「鞭子狠抽17下」痛苦倒地

嫩妹疑遭「毒針下藥」突失憶！手留清晰咬痕　倒夜店廁所醒來傻眼

辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診！她嗨再生2胎

19歲少女淪生育機器！遭囚禁數月「性侵到懷孕為止」　產後秒丟包

快訊／阿富汗清真寺又爆炸！至少20死35傷　傳多人正在做禮拜

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

印度神童又命中！詭異搖動連發「台灣人嚇壞」　3大災難倒數

毅力號首次曝光火星岩層樣本　推算37億年前有湖泊

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

為賺2925元！她「工作到一半」警衝進來　「鞭子狠抽17下」痛苦倒地

嫩妹疑遭「毒針下藥」突失憶！手留清晰咬痕　倒夜店廁所醒來傻眼

辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診！她嗨再生2胎

19歲少女淪生育機器！遭囚禁數月「性侵到懷孕為止」　產後秒丟包

快訊／阿富汗清真寺又爆炸！至少20死35傷　傳多人正在做禮拜

爆秘婚懷孕…馬思純PO照洩真實身材！　「1細節」網喊：此地無銀

比基尼裝讓網暴動！前啦啦隊正妹林可推「男友視角」寫真

王浩宇警告某人：不要以為「鬥掉陳時中」　就有機會被徵召

大同人事異動！前檢察總長顏大和接任董事

淨水超市「買濾芯送球棒」！瑪莎惡少家業被惡搞…網看介紹笑了

印度神童又命中！詭異搖動連發「台灣人嚇壞」　3大災難倒數

賣場加強民生用品「抗漲標示」有共識　經部：下周開跑至年底

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

免出國就能買到柳月年輪蛋糕　大葉高島屋北海道物產展11／13開跑

中華電信冠名台灣大賽　4D全視角環景轉播

國際熱門新聞

19歲少女遭囚禁性侵數月　被迫生產

金正恩傳肅清超正演員　處決姑丈的清純小三

男直播突然被爆頭　200學生同時目睹

莫德納認了　年輕男性患心肌炎風險較BNT高

23歲就退休！巨乳妹靠1招解鎖財務自由

辣媽「罹癌第4期」崩潰酗酒6年才知是誤診

抓姦抓到閨蜜　正宮小三正面對決影片瘋傳

新娘和前男友深情抱抱　新郎尷尬炸

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

輝瑞疫苗研究造假　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

南非最後白人總統辭世　享壽85歲

上萬移民集結白俄波蘭邊境　驚傳凍死

離奇！男走進洞穴　卻淪木乃伊

他砸千萬買新居　人妻秒偷情對門鄰居

更多熱門

相關新聞

春節檢疫出爐　如何做好自我防護

春節檢疫出爐　如何做好自我防護

春節將到來，指揮中心於11日宣布，春節檢疫方案除了「10＋4」之外；另增加「7＋7」方案，形同是針對完成兩劑COVID-19疫苗者鬆綁檢疫規範。對此，作者則在本文中表示一些想法與防疫建議。

南韓總理「帶頭違規」 ！周末11人嗨聚餐

南韓總理「帶頭違規」 ！周末11人嗨聚餐

美籍記者遭緬甸軍事法庭判11年有期徒刑

美籍記者遭緬甸軍事法庭判11年有期徒刑

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

疫苗保護力半年明顯下降　鍾南山指需及時打第三針

疫苗保護力半年明顯下降　鍾南山指需及時打第三針

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

吳夢夢被鄧佳華親點名「爆合體拍片」！

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

瑪莎惡少爸「噴出1句幹話」超震驚！

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面