快訊／阿富汗清真寺又爆炸！至少20死35傷　傳多人正在做禮拜

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗東部楠格哈爾省(Nangarhar)一間清真寺12日發生爆炸,依據外媒記者取得的最新消息,至少有20人死亡,另有35人受傷。這起爆炸發出巨響,據悉案發當下,多名穆斯林正在清真寺內做禮拜。

路透報導,事發地點位在楠格哈爾省Spin Ghar地區。當地居民辛瓦里(Atal Shinwari)透露,當地12日下午1時30分左右發生爆炸,且爆炸地點就在清真寺內。

目前尚未有組織宣稱犯案。依據法新社消息,塔利班官員已證實清真寺發生爆炸事件,且有多人死傷,但並未提供更多細節。

