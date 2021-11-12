嫩妹疑遭「毒針下藥」突失憶！手留清晰咬痕　倒夜店廁所醒來傻眼

▲女大生疑似遭針刺下藥，被咬也渾然不知。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名18歲女大生日前和朋友到夜店完時，居然出現「完全失憶」的狀況，對自己為何會在廁所醒來感到一頭霧水，手臂甚至出現超大牙齒咬痕，多天後仍瘀青腫脹，讓她不禁懷疑自己是在夜店內被不明人士用針戳下藥，才會完全不記得當天發生什麼事。

根據《太陽報》報導，現年18歲的哈蒂（Hattie Brown）日前跟朋友到艾希特（Exeter）的一間夜店玩，沒想到她卻突然失去意識，等到再次醒來時，人居然倒在夜店的廁所內，而且手腕附近還有一個超大的牙齒咬痕。哈蒂說，「我發現我被人咬了，我真的很困惑，因為我完全沒印象發生這件事。」而她手上的咬傷在兩天後仍瘀青腫痛。

她接著表示，自己應該是被人趁機下藥，「我不知道我是如何從相當清醒的狀態，變成完全失憶，而且對於我手上的咬傷完全沒有感覺。」英國各地近日就傳出多起用針刺毒品攻擊的案例，哈蒂認為，自己就是被此攻擊，「這太可怕了，尤其是針刺，我可以保護自己阻止人們在飲料下藥，但我不可能穿著盔甲去夜店。」

哈蒂將她的經歷拍成影片放在TikTok上，目前已經有超過12萬人點閱，她也呼籲網友，如果要到夜店玩，就必須時刻和朋友在一起，不要輕易落單。

事實上，英國在解封之後已經傳出多起針刺攻擊案例，有多名年輕女子表示，她們的意識在前一秒還相當清楚，沒想到隨即就發現自己說不出話，藉著瞬間暈倒，清醒後也會在自己身上發現針孔痕跡。

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